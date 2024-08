ASK Mannersdorf krönt sensationelle Aufholjagd in der Nachspielzeit!

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 12:40

Der ASK Mannersdorf ist nach einer furiosen Aufholjagd mehr als erfolgreich in die neue Saison der 2. Landesliga Ost gestartet. Nachdem die Truppe von Neo-Trainer Eldar Topic in der ersten Hälfte schon mit 0:2 in Rückstand geriet, konnte man nach dem Seitenwechsel das Ruder noch einmal herumreißen und einen tollen Saison-Einstand feiern.

Ein Schock in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann sehr ausgeglichen, beide Mannschaften hatten Spielanteile, ehe nach einem Handspiel im Mannersdorfer Strafraum ein Elfmeter für die Gäste gegeben wurde. Diesen Verwandelte Mato Tadic souverän, ehe Tobias Roy nur drei Minuten später mit dem zweiten Treffer nachlegte. Dies war natürlich ein Schock für die Hausherren, die es bis zur Halbzeit nicht schafften, zu verkürzen.

Eine furiose zweite Hälfte

„In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, ich habe das Gefühl das Spiel ist nicht verloren. Wenn ihr da hinausgeht die richtige Einstellung an den platz bringt, dann können wir noch gewinnen.“ Und sie nahmen sich die Worte ihres Trainers zu herzen. Mit viel Herz und Courage traten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit auf, bereits in der 51. Minute verkürzte Mario Fuchs auf 1:2. „Was die Jungs da in der zweiten Hälfte gezeigt haben, war echt mega!“ So reagierte der Trainer auf die veränderte Einstellung seiner Spieler. Doch noch lag ein gutes Stück Arbeit vor Mannersdorf. Arif Kilicaslan sorgte in Minute 67 erstmal für den Ausgleich zum 2:2. Lange sah es danach aus, als würden sich die beiden Vereine zum Auftakt die Punkte teilen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit kamen die Hausherren zu einem Strafstoß, welchen Thomas Dau eiskalt verwandelte. Damit war das Comeback perfekt!

Eine neue Philosophie

„Man kann sich keinen besseren Start wünschen, auch für mich als Trainer. Es ist immer wichtig mit einem „Dreier“ zu starten.“ Mit dem Trainerwechsel scheint nun auch kein Wechsel in der Moral einhergegangen zu sein. „Ich hoffe, dass ich den Jungs diese Mentalität so einimpfen kann, das ist eigentlich meine Mentalität und meine Theorie. Sie müssen immer bis zum Schluss Gas geben und immer an sich glauben.“ Der erste Schritt ist mit dieser sensationellen Aufholjagd auf jeden Fall einmal geglückt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.