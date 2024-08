Elfmeterspektakel: SV Sierndorf ringt SC Katzelsdorf mit 3:2 nieder

Spielberichte

Details Montag, 12. August 2024 17:08

Was für ein Saison-Auftakt in der 2. Landesliga Ost (NÖ) beim Erstrunden-Match zwischen dem SV Sierndorf und dem SC Katzelsdorf. Vor heimischer Kulisse konnte der SV Sierndorf einen knappen 3:2-Sieg erringen. Bereits früh in der Partie gingen die Gastgeber in Führung, bevor sie quasi mit dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhten. Katzelsdorf kämpfte sich in der zweiten Hälfte zurück, doch der entscheidende, sogleich dritte Elfmeter der Partie in der 76. Minute sicherte den Auftakterfolg für die Heimischen.

Blitzstart für den SV Sierndorf - Elfmeter-Tor zum Kabinengang

Die erste Offensivaktion der Heimmannschaft sorgte sogleich für den ersten Treffer der noch jungen Saison des SV Sierndorf. In der 3. Minute bekam Boris Vukovic den Ball von Osman Ali, der überlegt in den Rückraum spielte, wo erstgenannter goldrichtig stand und die Torchance eiskalt verwertete.

Dieses Tempo behielt die Partie jedoch nicht bei. Die überrumpelten Katzelsdorfer fingen sich wieder und wurden besonders in der Defensive stabiler, strahlten jedoch wenig Torgefahr aus. Das Mittel zum Zweck des SV Sierndorf, nämlich hohe Bälle auf Nico Bock und Osman Ali, war effektiv, aber es kam zu keinen klaren Torchancen. Und so flachte die Partie ab.

In den letzten Minuten von Abschnitt eins nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Minute 40: Deniz Tokgöz spielte einen zu stark temperierten Pass auf Yusuf Onur, dem der Ball von Leonhard Sommerer stibitzt wurde. Beim Versuch, den Ball zurückzuerobern, beging Onur Sommerer aber ein Foulspiel und Nico Bock verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0-Pausenstand.

Halbzeitansprache von Knaller zeigte Wirkung - Dramatik in Abschnitt zwei

Der SC Katzelsdorf kam mit einem anderen Gesicht aus der Kabine und "bombardierte" das Tor der Sierndorfer. Doch Keeper Gschwindl hielt seinen Kasten mit Paraden, Prädikat „Weltklasse“, vorerst sauber.

In der 65. Spielminute war es aber soweit: Bernhard Fucik dribbelte sich bis zur Strafraumkante durch und wurde dort gelegt. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Diese Chance ließ Matthias Lindner nicht entgehen - 2:1. Doch der SV Sierndorf behielt die Fassung und schaffte es - neuerlich per Elfmeter, dem bereits dritten - den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Nico Bock behielt erneut die Nerven und schnürte einen Elfmeter-Doppelpack (76.).

Der SC Katzelsdorf warf noch einmal alles nach vorne, doch es war nicht genug. Der Anschlusstreffer zum 3:2 durch Robin Maydl, der in Minute 65 für Max Velickovic eingewechselt wurde, kam zu spät (90.+3). Beinahe hätte es noch für einen Punktgewinn der Katzelsdorfer gereicht, aber der Kopfball von Fucik ging nur an die Latte. Alles in allem ein verdienter Sieg für den SV Sierndorf, der besonders in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung ablieferte, gegen Ende hin aber doch noch zittern musste.

Stimmen zum Spiel

Sierndorf-Spielertrainer Rene Herbst schwärmt auf Nachfrage von der Darbietung seiner Mannschaft in der 1. Halbzeit und spricht von einer "überragenden Leistung", bemängelt jedoch, dass die Partie mit dem 3:2 noch einmal spannend wurde. Des Weiteren sprach er ein großes Lob an den SC Katzelsdorf aus und schätzt diesen als eine Top-Fünf-Mannschaft in dieser Saison ein.

Katzelsdorf-Trainer Christoph Knaller bemängelt die fehlende Effizienz seiner Mannen und ist der Ansicht, dass ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Dennoch resümiert er: "Heute hat es nicht sein sollen…"

2. Landesliga Ost: Sierndorf : Katzelsdorf - 3:2 (2:0)

93 Robin Maydl 3:2

76 Nico Bock 3:1

65 Matthias Lindner 2:1

40 Nico Bock 2:0

3 Boris Vukovic 1:0

Details

