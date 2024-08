SC Katzelsdorf zwingt Ebreichsdorf in die Knie

Spielberichte

In der zweiten Runde der 2. Landesliga Ost traf der SC Katzelsdorf auf den ASK Ebreichsdorf. In einer umkämpften Partie konnten sich die Heimischen mit 2:1 durchsetzen. In einer intensiven Begegnung gelang es den Hausherren, sich trotz eines frühen Rückstands zurückzukämpfen und das Spiel für sich zu entscheiden. Die Gäste aus Ebreichsdorf hatten ihre Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an der starken Katzlesdorfer Defensive.

Gäste mit Start nach Maß

Der SC Katzelsdorf trat in diesem Meisterschaftsspiel ganz in Weiß an, während die Gäste aus Ebreichsdorf in schwarzer Spielkleidung aufliefen. Die Partie begann intensiv und bereits in der 3. Minute musste Ebreichsdorfs Daniel Hautzinger verletzungsbedingt behandelt werden, konnte aber schnell wieder ins Spiel zurückkehren.

Nach einem ausgeglichenen Beginn gelang es den Ebreichsdorfern, in der 14. Minute die Führung zu übernehmen. Ein schneller Konter brachte die Gäste in eine aussichtsreiche Position, als Peter Zubak den Ball uneigennützig auf Dominik Eichinger ablegte, der zum 0:1 einschob. Die Katzelsdorfer waren nun gefordert, zeigten jedoch in den folgenden Minuten keine nennenswerten Offensivaktionen.

Die Gäste dominierten in der Anfangsphase das Spielgeschehen und hatten in der 27. Minute erneut eine Chance, doch die SC-Abwehr stand sicher. Erst nach der Trinkpause in der 29. Minute versuchten die Hausherren, das Kommando zu übernehmen, was jedoch zunächst ohne Erfolg blieb.

Entscheidung nach einer Stunde

In der 41. Minute gelang den Katzelsdorfern dann aber doch der Ausgleich. Nach einem Freistoß übernahm Matej Sabados den Ball per Kopf und platzierte ihn unhaltbar im linken Eck des Tores. Mit dem Stand von 1:1 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Freistoß für den ASK, der jedoch an der Mauer hängen blieb. Das Spiel wurde nun zunehmend intensiver und beide Teams hatten Chancen, die Führung zu übernehmen.

In der 59. Minute schaffte es der SC, das Spiel zu drehen. Nach einem schönen Doppelpassspiel zwischen Matej Sabados und Matthias Lindner, setzte sich Letzterer im Dribbling durch und erzielte das 2:1 für die Hausherren.

Nach dem Führungstreffer konzentrierten sich die Katzelsdorfer darauf, ihre Defensive zu stärken und ließen den Ebreichsdorfern kaum noch Raum für gefährliche Angriffe. In der 75. Minute wurde deutlich, dass die Hausherren ihre Abwehrreihen dicht gemacht hatten, denn die Gäste konnten kaum in den Strafraum eindringen.

In der 90. Minute kündigte der Schiedsrichter eine Nachspielzeit von vier Minuten an, doch die Katzelsdorfer ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit einem Endstand von 2:1 endete die Partie nach insgesamt 95 Minuten. Der SC Katzelsdorf konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen, während Ebreichsdorf trotz einer starken Anfangsphase ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

