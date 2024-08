Spannendes Remis zwischen FC Mistelbach und ASV Vösendorf

Spielberichte

In der 2. Runde der 2. Landesliga Ost (NÖ) trennten sich der FC Mistelbach und der ASV Vösendorf mit einem 1:1-Unentschieden. In einem umkämpften Spiel, vor knapp 350 Zuschauern, gingen die Mistelbacher in der ersten Halbzeit in Führung, doch die Vösendorfer schafften es in der zweiten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber am Ende konnte keiner der Kontrahenten den Sieg für sich verbuchen.

Erste Halbzeit: Mistelbach setzt frühe Akzente

Das Spiel zwischen dem FC Mistelbach und dem ASV Vösendorf wurde angepfiffen und die Heimmannschaft startete energisch in die Partie. Schon in den Anfangsminuten war zu spüren, dass beide Teams motiviert waren, die drei Punkte zu holen. Die Mistelbacher versuchten früh, Druck aufzubauen und das Spielgeschehen zu kontrollieren.

In der 19. Minute zahlte sich der Einsatz der Heimmannschaft aus. Maximilian Jaindl erzielte das 1:0 für den FC Mistelbach. Ein gut herausgespielter Angriff führte zu diesem wichtigen Treffer, der die Mistelbacher Fans jubeln ließ. Die Vösendorfer versuchten, sofort eine Antwort zu finden, doch die Defensive der Mistelbacher stand zunächst sicher und ließ kaum Chancen zu.

Das Spiel blieb auch nach dem Führungstreffer intensiv, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Teams kämpften um jeden Ball, aber die Mistelbacher schafften es, ihre knappe Führung bis zur Halbzeitpause zu verteidigen. Der Pausenstand lautete somit 1:0 für den FC Mistelbach.

Zweite Halbzeit: Vösendorf kommt zurück

Nach der Halbzeitpause kamen die Vösendorfer entschlossen aus der Kabine. Bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff, in der 49. Minute, gelang ihnen der Ausgleich. David Patiashvili traf zum 1:1 für den ASV Vösendorf, ein Tor, das für große Erleichterung bei den Gästen sorgte. Der Treffer fiel nach einem schnellen Angriff der Vösendorfer, bei dem die Mistelbacher Abwehr keine Chance hatte, rechtzeitig zu reagieren.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Mistelbacher suchten immer wieder den Weg nach vorne, aber die Abwehr des Arbeitersportvereins Vösendorf stand nun sicherer als in der ersten Halbzeit. Auch die Gäste versuchten, durch Konter zum Erfolg zu kommen, doch die Defensivreihe des FC Mistelbach zeigte sich ebenfalls gut organisiert.

In den letzten Minuten des Spiels intensivierten beide Teams ihre Bemühungen, den Siegtreffer zu erzielen. Die Mistelbacher hatten einige gute Gelegenheiten, doch der Vösendorfer Torhüter parierte stark. Auf der anderen Seite musste auch der Schlussmann der Mistelbacher mehrfach eingreifen, um seine Mannschaft im Spiel zu halten.

Schließlich endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten. Der Punktgewinn war am Ende gerecht, da beide Mannschaften eine starke Vorstellung boten und sich nichts schenkten. Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Spielweise beider Teams wider und sorgt für Spannung in der weiteren Saison.

2. Landesliga Ost: Mistelbach : Vösendorf - 1:1 (1:0)

49 David Patiashvili 1:1

19 Maximilian Jaindl 1:0

