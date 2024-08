Katzelsdorf verteidigt in Unterzahl wacker einen Punkt gegen den ASK Mannersdorf

Spielberichte

Am Freitagabend stand in der 2. Landesliga Ost die Begegnung zwischen dem Tabellenführer ASK Mannersdorf und dem starken SC Katzelsdorf auf dem Spielplan. Letztere mussten auswärts gegen einen starken Gegner beweisen, wie stark sie sind, nachdem man mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die Saison startete. Wir haben dem Coach Christoph Knaller einige Fragen zum Match und zur aktuellen Sasion gestellt.

Eine spannende Partie

„Mit der ersten Halbzeit bin ich wenig zufrieden. Wir haben nicht das gezeigt, wozu wir imstande sind, sind dann dennoch in Führung gegangen.“ Genauer gesagt durch Robin Maydl, der den Ball nach einer Freistoßhereingabe im Tor unterbringt. „Dann haben wir uns vor der Pause aber noch zwei Tore eingefangen.“ Nämlich durch ein Traumtor von Tarik Yildiz und einen Foulelfmeter, welchen Arif Kilicaslan trocken links unten versenkt. Nun haben die Hausherren also das Spiel gedreht. Doch kurz nach dem Seitenwechsel, in der 48. Spielminute, bekommen die Gäste aus Katzelsdorf ihrerseits einen Elfmeter und verwandeln diesen in Person von Matthias Lindner. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich eigentlich sehr zufrieden, wir haben gleich den Ausgleich gemacht, haben dann auf das dritte Tor gedrückt, und nach dem sehr harten Ausschluss haben wir dann die letzte halbe Stunde zu zehnt eine absolut gute, kämpferische Leistung gezeigt.“ Der angesprochene umstrittene Ausschluss erfolgte in der 63. Minute als Denis Tokgöz bei einem Zweikampf zu hart einstieg.

Der erstarkte Gegner

Doch dieses Unentschieden ist aus Katzelsdorfer Sicht nicht zu unterschätzen, denn Mannersdorf ist bislang wohl die Überraschung der Saison. Im letzten Jahr hatte der ASK noch gegen den Abstieg zu kämpfen, diese Saison sieht es danach aus, als könnten sie im Rennen um den Aufstieg mitspielen. „Uns war schon klar, dass sie sich in die richtige Richtung entwickelt haben, und um einiges stärker sind als im Vorjahr. Unterm Strich vor allem nach der halbstündigen Unterzahl müssen wir den Punkt einfach mitnehmen.“

WIe ist dieser Start zu bewerten?

Katzelsdorf hatte einen durchwachsenen Saisonstart. Man verlor das Auftaktspiel als Favorit in Sierndorf, danach besiegte man Top-Titelanwärter Ebreichsdorf, und teilte sich nun die Punkte mit Mannersdorf. Ist dies ein zufriedenstellender Saisonstart Herr Knaller? „Nein, aber wenn man sich die drei Spiele ansieht, wissen wir genau woran es gelegen hat.“ Ob es überraschend war gegen Favoriten Ebreichsdorf den einzigen Sieg bislang zu holen? „Nein, ich weiß was meine Mannschaft zu leisten im Stande ist, an dem Tag hat alles gepasst und da sind sie imstande jeden zu schlagen.“

