FC Neudorf gewinnt hitziges Derby gegen Mistelbach

Im Derby der 2. Landesliga Ost konnte der FC Neudorf einen hart umkämpften 1:0-Sieg gegen den FC Mistelbach feiern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang den Gastgebern in der 66. Minute der entscheidende Treffer durch Zdenek Sturma. Eine hitzige Schlussphase mit einer roten Karte für Neudorf änderte nichts am Ergebnis, sodass die Neudorfer als Derbysieger vom Platz gingen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon in der Anfangsphase des Spiels zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Derby für sich zu entscheiden. In der 9. Minute kam Mistelbach durch Miesenböck zur ersten guten Chance, aber der Neudorfer Torhüter Hirmer konnte parieren. Die Neudorfer antworteten in der 14. Minute, als Bergauer knapp über das Tor schoss.

Die Partie gestaltete sich weiterhin ausgeglichen. In der 18. Minute setzte Böhm mit einem Außenristpass Miesenböck in Szene, aber Hirmer war erneut zur Stelle. Mistelbach blieb gefährlich, doch Böhm vergab eine weitere Möglichkeit in der 21. Minute, als er aus 16 Metern zu zentral abschloss. Eine Trinkpause in der 22. Minute bot den Spielern bei hohen Temperaturen eine kurze Verschnaufpause.

Neudorf kam immer besser ins Spiel und erarbeitete sich Chancen. In der 26. Minute konnte Mistelbach nach einer starken Aktion von Bergauer gerade noch klären, bevor Weiss einschussbereit gewesen wäre. Eine strittige Szene folgte in der 32. Minute, als Bergauer im Strafraum fiel, aber der Schiedsrichter entschied, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste Weiss eine gute Flanke von Sturma knapp, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Entscheidung in Minuted 66 - Strebl sieht Rot

Die zweite Halbzeit begann mit einem Warnschuss von Miesenböck in der 51. Minute, der knapp über das Kreuzeck ging. Der FC Neudorf drückte jedoch zunehmend auf den Führungstreffer. Ein vermeintliches Foul von Halilovic an Vorel im Strafraum sorgte in der 60. Minute für Elfmeterdiskussionen, doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen.

In der 66. Minute gelang den Neudorfern schließlich der ersehnte Treffer. Bergauer setzte sich auf der linken Seite durch und passte in den Rückraum auf Zdenek Sturma, der den Ball platziert ins lange Eck schoss. Das Friedhofstadion bebte vor Freude.

Der Treffer wirkte wie ein Dosenöffner für die Neudorfer, die in der Folge weiter Druck machten. In der 72. Minute musste Markus Strebl nach einer Rangelei im Mittelfeld mit einer roten Karte vom Platz. Trotz Unterzahl zeigte der Fußballklub Neudorf weiterhin eine starke Leistung. Zwei Eckbälle in kurzer Folge unterstrichen ihren Kampfgeist.

Der FC Mistelbach versuchte in den Schlussminuten, den Ausgleich zu erzwingen. In der 82. Minute verfehlte Marsik mit einem Freistoß das Tor um zwei Meter. Eine weitere Chance vergab Kautz in der 84. Minute, als sein Kopfball weit am Tor vorbeiging. In der 85. Minute setzte Miesenböck den Ball aus 16 Metern knapp über die Latte – die beste Szene der Mistelbacher in der zweiten Halbzeit.

Der FC Neudorf zeigte sich defensiv solide. Böhler verteidigte rechts hinten stark und ließ kaum etwas zu. Auch Sturma erntete in der 88. Minute verdientermaßen Applaus für seine herausragende Leistung im Offensivbereich. Trotz des Drucks der Mistelbacher in den letzten Minuten gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Nach 95 Minuten endete das Spiel mit einem 1:0 für den FC Neudorf. Der Fußballklub Neudorf konnte sich somit als verdienter Derbysieger feiern lassen und drei wichtige Punkte einfahren.

