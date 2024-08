Der SC Hirschwang dreht das Spiel in Bad Vöslau und holt die ersten drei Punkte der Saison

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 08:33

Der SC Hirschwang stand bereits vor dem drittrunden Match gegen Bad Vöslau/Kottingbrunn unter Zugzwang. Man verlor die ersten beiden Spiele gegen hochkarätige Gegner und stand am unteren Ende der Tabelle. Um sich aus dieser unbeliebten Zone schnellsten hinauszukatapultieren, benötigte die Mannschaft schleunigst drei Punkte. Wir haben mit Coach Thomas Leonhardberger nach dem Spiel gesprochen.

Eine ernüchnternde Halbzeitsbilanz

Trotz der zwei Auftaktniederlagen fuhr man wohl als Favorit nach Bad Vöslau. Die Truppe des SC hat auf jeden Fall das Potenzial, sich früh in der Saison vom Tabellenkeller abzusetzen. Doch in der ersten Halbzeit sollte dies noch nicht gelingen. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nichts umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war Bad Vöslau in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und ist verdient in Führung gegangen.“ Nämlich in der 29. Spielminute durch einen Treffer von Ozan Aydin.

Der Turnaround

In der Halbzeit fand Thomas Leonhardberger dann die richtigen Worte. „In der Pause haben wir uns dann darüber unterhalten, was wir da eigentlich tun, heute, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann fast zu 100% umgesetzt was wir uns vorgenommen haben, und dann haben sie auch verdient 3:1 gewonnen.“ Gesicht des großartigen Comebacks in den zweiten 45 Minuten war eindeutig Hasan Duman, welcher in Minute 47, 49 und 72 mit drei Treffer das Ergebnis fixierte. Doch die ganze Hirschwanger Truppe zeigte ein verändertes Auftreten nach dem Seitenwechsel.

An der Qualität scheitert es nicht

Diese Leistung des SC ist wichtig gewesen, man holte den ersten „Dreier“ dieser Spielzeit und kann sich nun auf die nächsten Spiele konzentrieren. „Es war extrem wichtig, dass man nach Ebreichsdorf, dem erklärten Titelfavoriten und Mannersdorf, die gerade auf einer Welle schwimmen, die ersten drei Punkte holt. Ich denke von der Qualität gehört Hirschwang in das gesicherte Mittelfeld dieser Liga, und da müssen wir von Woche zu Woche abliefern.“

Das nächste Heimspiel

In der nächsten Runde empfängt man den 1. FC Bisamberg zu Hause, möchte gegen den Tabellenletzten natürlich auch wieder drei Punkte mitnehmen um sich eben wie angesprochen im gesicherten Mittelfeld festbeißen zu können. „Wir wollen im zweiten Heimspiel de Saison unbedingt drei Punkte holen. Wir haben es gegen Mannersdorf verabsäumt anzuschreiben, diese Punkte wollen wir uns gegen Bisamberg unbedingt zurückholen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.