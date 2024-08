SV Langenlebarn dreht Spiel gegen Obergänserndorf und verteidigt Tabellenführung

Spielberichte

Der SV Langenlebarn hat in der dritten Runde der 2. Landesliga Ost einen knappen 2:1-Heimsieg gegen die Turn- und Sportunion Obergänserndorf errungen. In einem packenden Duell vor den heimischen Fans fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss. Florian Slama sicherte mit seinem Treffer in der 78. Minute den umjubelten Erfolg für den Sportverein Langenlebarn.

Gäste mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 6. Minute ging Obergänserndorf durch Samir Mujic in Führung. Nach einem Freistoß aus großer Entfernung konnte Tormann Adnan Arnautovic den Ball nur nach vorne abwehren, Mujic reagierte am schnellsten und erzielte das 0:1. Die Gastgeber zeigten sich jedoch unbeeindruckt und versuchten, schnell den Ausgleich zu erzielen. In der 8. Minute kam ein Angreifer der Langenlebarner nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld zum Abschluss, doch Gästetorhüter Michael Harrauer parierte sicher.

Obergänserndorf zeigte sich in der Folge weiterhin gefährlich. In der 12. Minute verfehlte ein direkter Freistoß von Darko Bodul das kurze Kreuzeck nur knapp. Auch Lukas Wallner hatte in der 17. Minute eine gute Gelegenheit, als er nach einem Doppelpass an der Strafraumgrenze zum Abschluss kam, sein Schuss jedoch misslang. Trotz dieser Chancen gelang es Obergänserndorf nicht, die Führung auszubauen.

Die Langenlebarner kämpften sich zunehmend ins Spiel zurück. In der 45. Minute war es schließlich soweit: Nach einer Flanke von Markus Horaczek erzielte Muadh Berisha am langen Eck den Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Offenes Spiel in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb das Spiel spannend. Bereits in der 47. Minute hatte der SV eine große Chance zur Führung, doch Patryk Dybek verfehlte das lange Eck nur knapp. In der 55. Minute kam Muadh Berisha nach einer Hereingabe von links um Zentimeter zu spät. Beide Teams lieferten sich weiterhin einen offenen Schlagabtausch.

In der 67. Minute schoss Ilyas Isildar aus 25 Metern auf das Tor der Heimischen. Torwart Adnan Arnautovic ließ den Ball nach vorne prallen, doch Lukas Wallner konnte die Nachschussgelegenheit nicht nutzen. Es folgte eine kurze Trinkpause in der 68. Minute, die den Spielern eine Verschnaufpause verschaffte.

Geniestreich von Slama entscheidet das Spiel

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute. Nach einem weiten Seitenwechsel von Muadh Berisha nahm Florian Slama den Ball an und lupfte ihn aus etwa 25 Metern über den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Michael Harrauer. Das 2:1 für den SV Langenlebarn sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans.

Die Obergänserndorfer versuchten in der Schlussphase, den Ausgleich zu erzielen. In der 82. Minute köpfte Muhammed Keskin nach einem Freistoß von rechts aus dem Halbfeld knapp am langen Eck vorbei. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit forderten die Gäste einen Elfmeter, als ein Handspiel an der Strafraumgrenze geahndet werden sollte, doch der Schiedsrichter entschied auf Freistoß.

In der fünfminütigen Nachspielzeit gelang es keinem der beiden Teams, entscheidende Akzente zu setzen. Schließlich beendete Schiedsrichter Fluch die Partie, und der SV Langenlebarn durfte einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg feiern. Die 150 Zuschauer im Franz-Berger-Stadion erlebten ein spannendes und umkämpftes Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Aufstellungen:

Langenlebarn: Adnan Arnautovic, Patrick Grill, Patrick Jirout (75. Eder), Michael Buchinger, Muadh Berisha, Markus Horaczek (K), Florian Slama, Matthias Stickler, Marcel Kilian, Muhamed Berisha, Patryk Dybek

Ersatzspieler: Felix Neuhold, Sebastian Patrick Stöhr, Günter Eder, Dennis Kellner, Patrick Wilhelm Fischer, Hashim Rexhepi

Trainer: Christian Prehsel

Obergänserndorf: Michael Harrauer (K), Ilyas Isildar, Samir Mujic (76. Tuschku), Muhammed Ali Keskin (90. Wagner), Muhammed Okunakol, Christian Kletzer, Ivan Šarčević, Emil Kisser, Vincent Hassel (90. Chudik), Darko Bodul, Lukas Wallner

Ersatzspieler: Daniel Luger, Lukas Maurer, Alessandro Wagner, Michael Chudik, Terence-True Tutschku, Matej Azdajic

Trainer: Wolfgang Rygl

Statistik zum Spiel:

Tore: 0:1 Samir Mujic (6.), 1:1 Muadh Berisha (45.), 2:1 Florian Slama (78.)

Karten:

Gelb: Matthias Stickler (32./Foul), Michael Buchinger (50./Unsportlichkeit) bzw. Samir Mujic (11./Foul), Muhammed Ali Keskin (15./Unsportlichkeit), Lukas Wallner (57./Kritik), Trainer Wolfgang Rygl (80./Unsportlichkeit), Alessandro Wagner (93./Kritik)

Gelb-Rot: Trainer Wolfgang Rygl (nach Spielende/Unsportlichkeit)

