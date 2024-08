Mistelbach Trainer Alfred Rötzer über den schwierigen Saisonstart seiner Mannschaft

Spielberichte

Der FC Mistelbach konnte am Freitagabend gegen die Horn Amateure den ersten Saisonsieg erringen. Nach drei schwierigen und umkämpften Spielen reichte es am Ende der 90 Minuten in Mistelbach erstmals für die maximale Punkteausbeute. In Zuge dessen, baten wir den Coach des FC, Alfred Rötzer, zu einem Interview.

Eine umkämpfte Begegnung

Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit, in welcher Fabian Huschka die Gäste aus Horn in der 25. Spielminute in Führung brachte, ehe Dino Halilovic die Hausherren mit seinem Treffer in der 38. Minute wieder zurück ins Spiel schoss, gingen die Mannschaften mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte sah Sami Vehabovic nach einer klaren Torchancenverhinderung die Rote Karte. „Die Horner wollten auf Abseits reklamieren, und im Endeffekt hat er dann unseren Spieler am Leiberl gezogen oder umgestoßen.“ Ab Minute 63 spielte Mistelbach also in Überzahl. Diese konnten sie auch gut ausspielen, denn in Minute 69 sowie in der 78. Spielminute stellten Alexander Graf und Marco Miesenböck mit ihren Treffern auf 3:1. Dies war auch der Endstand der Partie. „Ja ich bin zufrieden, es war auch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorherigen Partien zu sehen.“

Ein missglückter Start in die Spielzeit

Nun steht man also bei vier Punkten aus den ersten vier Spielen. Wie ist denn dieser Saisonstart zu bewerten? „Also es war ein schlechter Start, muss man so sagen. In Brunn haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt, gegen Vösendorf war ich überhaupt nicht zufrieden und in Neudorf, haben wir gut gekämpft, da hat am Ende auch ein bisschen das Glück gefehlt.“ Da sind diese drei Punkte, zumal vor dem eigenen Publikum eingefahren, natürlich Gold wert. Nun kann man nach vorne schauen, und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. In der nächsten Woche muss man diese Leistung gegen Sierndorf erneut bestätigen, eine Mannschaft, welche auch bei vier Punkten steht. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, so lautete die Einschätzung von Alfred Rötzer.



2. Landesliga Ost

Samstag, 07.09.2024: SV Sierndorf – FC Mistelbach

