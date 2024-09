Der SV Sierndorf dominiert gegen Mistelbach und ist heiß auf Schlager gegen den ASK Ebreichsdorf

Spielberichte

Der SV Sierndorf konnte seinen guten Start in die neue Saison am Samstag gegen den FC Mistelbach fortsetzen. Nach einem überaus dominanten Auftritt ließen die Hausherren den Gästen nicht einmal den Hauch einer Chance auf einen Punktgewinn. Mit diesem eindrucksvollen Sieg rückt man in der Tabelle nun auf Rang vier nach vorne, punktgleich mit Ebreichsdorf. Das direkte Duell gegen den ASK wird dann nächste Woche ausgetragen. Wir haben Rene Herbst zur aktuellen Situation interviewt.

Eine starke Performance

Nach einem 4:0 Erfolg bleibt dem Coach der Mannschaft nicht mehr viel übrig, als seine Truppe für ihre starke Leistung zu loben. „Prinzipiell sind wir sehr zufrieden, jetzt haben wir auch das erste Mal zu Null gespielt. Es war ein sehr souveräner und routinierter Auftritt.“ Die vier Treffer der Hausherren wurden durch Matthias Moormann (28.), Dominik Silberbauer (36., 83.) und Uros Krusic (59.) erzielt. Des Weiteren musste der Mistelbacher Dino Halilovic in Minute 52 nach einer gelb-roten Karte den Platz verlassen. Dies war natürlich eine weitere Erschwernis für die Gäste.

Ein toller Start

Sierndorf ist aktuell hervorragend in der Tabelle platziert. Auf Rang vier mit acht Punkten nach fünf Spielen, befindet man sich in Lauerposition nach ganz vorne. Allerdings hadert Rene Herbst etwas, denn da wäre sogar noch eine größere Punkteausbeute in den letzten Spielen möglich gewesen: „Gegen Neudorf und Brunn am Gebirge haben wir zweimal spät den Sieg aus der Hand gegeben. Wenn wir diese Spiele konsequenter zu Ende spielen könnten sogar noch mehr Punkte dabei hinausschauen.“ Des Weiteren hat man gegen Dominator Wolkersdorf lange gut mitgehalten, beim Stand von 0:0 einen Elfmeter vergeben, und danach knapp verloren. Alles in allem ist es jedoch ein sehr starker Saisonstart des SV, doch in den kommenden Wochen warten noch einige schwere Aufgaben auf Sierndorf.

Schlager gegen Ebreichsdorf

Nächste Woche steht das Spitzenspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn und Liga-Favorit ASK Ebreichsdorf am Programm. „Sie kommen auf unseren Platz, wir haben uns daheim sehr gut präsentiert. Ebreichsdorf ist klarer Favorit, das ist klar. Aber wir werden es ihnen natürlich so schwer wie möglich machen.“

