FC Klosterneuburg feiert nach spätem Doppelschlag vierten Saisonsieg

Donnerstag, 12. September 2024

In einem interessanten Spiel der sechsten Runde der 2. Landesliga Ost setzte sich der FC Klosterneuburg nach einer überzeugenden Leistung in der 2. Hälfte mit 3:1 gegen den Sportverein Horn Amateure durch. Das Spiel war geprägt von spannenden Torraumszenen und einem ständigen Hin und Her, bei dem die Gastgeber letztendlich die Oberhand behielten. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte der FC seine Stärken, entschied das Spiel verdient für sich und feierte den vierten Saisonsieg.

Roy bringt Hausherren mit dem Pausenpfiff in Führung

Das Spiel begann mit einem leichten Vorteil für Klosterneuburg, das die Kontrolle über das Geschehen behielt. Bereits in der 3. Minute verzeichnete Tobias Roy die erste Chance, als er nach einer gelungenen Einzelaktion knapp über das Tor schoss. Die Horner hatten Schwierigkeiten, ihre Defensive zu ordnen und wurden immer wieder von den Gastgebern unter Druck gesetzt.

In der 8. Minute konnte Zvonimir First nach einer Ecke von Roy eine gute Kopfballchance nicht nutzen, da sein Abschluss zu schwach war und keine Gefahr für das Gästetor darstellte. Der Regen machte das Spiel nicht einfacher und nach einer Viertelstunde fanden auch die Horner in die Partie, es fehlte noch an der Präzision im Angriffsdrittel, auch weil die Klosterneuburger hinten gut standen.

Klosterneuburg seinerseits blieb hellwach und erzielte kurz vor der Halbzeit die Führung. Tobias Roy wurde aus dem linken Mittelfeld angespielt und traf aus 10 Metern flach ins linke Eck (45.). Damit gingen die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Später Klosterneuburger Doppelschlag

Die Horn Amateure kamen druckvoll aus der Kabine und setzten Klosterneuburg unter Druck. Dies zahlte sich in der 52. Minute aus, als Aldin Idrizi nach einem guten Zuspiel im Eins-gegen-Eins den Ball an FC-Torhüter Alexander Aichinger vorbei ins Netz spitzelte und den Ausgleich erzielte. Die Partie war nun wieder völlig offen, und die Gäste witterten ihre Chance.

Doch der FC Klosterneuburg zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf die erneute Führung. In der 78. Minute klärte Gästegoalie Lukas Weber einen Schuss von Isik zur Ecke. Nur eine Minute später köpfte Innenverteidiger Michael Mayer nach einer Ecke von links im Fallen den Ball ins Tor und brachte die Klosterneuburger wieder in Führung (81.).

Der FC setzte nach und erhöhte nur wenige Minuten später auf 3:1. Benjamin Duty traf per Flachschuss von rechts im Strafraum ins linke Eck (84.). Die Horner versuchten zwar, noch einmal heranzukommen, doch die Gastgeber verteidigten ihre Führung souverän und ließen nichts anbrennen.

In der Schlussphase hatten die Klosterneuburger noch eine weitere Chance, als First nach einem Freistoß von links knapp über das Tor köpfte. Nach 93 Minuten pfiff Schiedsrichter Busch die Partie ab, und der FC Klosterneuburg konnte einen verdienten 3:1-Sieg feiern.

Aufstellungen:

FC Klosterneuburg:

Alexander Aichinger (K), Michael Mayer, Lukas Matschinger (72. Anton Tödling), Sandro Feigl (72. Christopher Duty), Tobias Roy (59. Benjamin Duty), Mato Tadic, Emre Isik, Konstantin Reiter, Fabio Barton, Zvonimir First, Manuel Grünzweig

Ersatzspieler: Elias Zessner-Spitzenberg, Thomas Schmidt, Christopher Duty, Anton Tödling, Benjamin Duty, Leonard Vonderlind

Trainer: Moritz Breicha

Horn Amateure:

Lukas Weber, Luka Popovic (76. Sebastian Sinani), Sami Vehabović, Fabian Huschka, Aldin Idrizi (91. Mark Erös), Oliver Tarko (K/85. Dominik Baumann), Julian Hinterleitner, Paul Ruben Wallner, Matija Milosavljevic, Alexander Weigand (85. Samuel Zach), Josip Gabric

Ersatzspieler: Benjamin Daxner, Clemens Friedrich, Mark Erös, Sebastian Sinani, Samuel Zach, Dominik Baumann

Trainer: Mag. Christian Eichhorn

Gelbe Karten:

Emre Isik (19. Foul), Sandro Feigl (69. Unsportl.), Fabio Barton (88. Kritik), Moritz Breicha (Trainer, 89. Kritik) bzw. Oliver Tarko (60. Foul).

Schiedsrichter: Patrick Busch, Muhamet Barmaksiz (1. Assistent) und Fikret Krzalic (2. Assistent)

Klosterneuburg, 55 Zuseher

2. Landesliga Ost: Klosterneuburg : Horn Amateure - 3:1 (1:0)

84 Benjamin Duty 3:1

81 Michael Mayer 2:1

52 Aldin Idrizi 1:1

45 Tobias Roy 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

