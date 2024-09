ASK Ebreichsdorf feiert gegen Mistelbach knappen Heimsieg

Spielberichte

Im mitreißenden Duell zwischen dem ASK Ebreichsdorf und dem FC Mistelbach setzte sich der Arbeitersportklub in der 7. Runde der 2. Landesliga Ost mit 2:1 durch. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an ein starkes Pressing und kämpften um jeden Ball. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd der Mistelbacher in der zweiten Halbzeit, behielt Ebreichsdorf die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Hausherren mit klarer Führung

Bereits in der ersten Viertelstunde konnten die Ebreichsdorfer Fans jubeln. In der 14. Minute setzte Dominik Eichinger einen blitzschnellen Konter erfolgreich um und brachte den ASK in Führung. Der Druck der Hausherren ließ auch nach diesem Treffer nicht nach. Die Ebreichsdorfer zeigten sich besonders durch ihre blitzartigen Konterangriffe gefährlich und zwangen die Gäste zu Fehlern.

Die Dominanz der Ebreichsdorfer zahlte sich erneut aus, als Petar Zubak in der 31. Minute die Unachtsamkeit des gegnerischen Torwarts ausnutzte und auf 2:0 erhöhte. Zubak schnappte sich den Ball nach einem missglückten Abspiel des Torwarts und netzte souverän ein. Die Mistelbacher waren nun gefordert, konnten jedoch zunächst keinen nennenswerten Druck aufbauen.

Mistelbach kämpft sich zurück

In der 37. Minute wurde es jedoch wieder spannend. Nach einem unabsichtlichen Handspiel der Ebreichsdorfer entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste. Tomas Tok ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:1. Mit diesem Anschlusstreffer schöpften die Mistelbacher neuen Mut und versuchten, das Spiel noch vor der Halbzeitpause auszugleichen. Der Arbeitersportklub Ebreichsdorf hielt jedoch stand und ging mit der knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Ebreichsdorfern gleich zu Beginn eine riesige Chance, als Volkan Düzgün in der 46. Minute knapp am leeren Tor vorbeiköpfelte. Die Gastgeber setzten ihre Angriffe fort und hatten die besseren Chancen, konnten diese jedoch nicht in weitere Tore ummünzen. Die Mistelbacher wehrten sich tapfer und hatten ihrerseits in der 58. Minute eine gute Möglichkeit, die jedoch von der dicht gestaffelten Abwehr der Hausherren vereitelt wurde.

Das Spielgeschehen verflachte in der letzten halben Stunde etwas, da beiden Mannschaften die Ideen ausgingen. Die Ebreichsdorfer konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen, während die Mistelbacher verzweifelt versuchten, den Ausgleich zu erzielen. In der 86. Minute hatten die Gäste noch einmal eine Ecke, die jedoch von der Verteidigung der Ebreichsdorfer abgewehrt wurde. Nach einer spannenden Schlussphase beendete der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten. Der ASK Ebreichsdorf konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten und einen verdienten 2:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (21483 Bonuspunkte)

2. Landesliga Ost: Ebreichsdorf : Mistelbach - 2:1 (2:1)

38 Tomas Tok 2:1

30 Petar Zubak 2:0

14 Dominik Eichinger 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.