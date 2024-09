Last-Minute-Treffer sichert SV Sierndorf den Sieg gegen ASK Mannersdorf

Spielberichte

Im Zuge der 7. Runde der 2. Landesliga Ost (NÖ) konnte der SV Sierndorf dank eines späten Treffers von Nico Bock die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Der ASK Mannersdorf zeigte sich offensiv stark, konnte aber die zahlreichen Chancen nicht in Zählbares umwandeln. Am Ende entschied ein einziges Tor in der Nachspielzeit die Partie.

Hart umkämpfte erste Halbzeit ohne Torerfolge

Das Spiel begann mit einem engagierten Auftakt beider Mannschaften, die sofort den Weg nach vorne suchten. In der 14. Minute forderten die Mannersdorfer einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Der ASK Mannersdorf versuchte weiterhin, Druck aufzubauen. Eine gute Aktion über Oda, der zentral Richtung Ball lief und einen guten Pass auf die rechte Flanke zu Luscik spielte, endete jedoch mit einer zu weiten Flanke in den Strafraum. Das Spiel ging munter hin und her, jedoch standen beide Abwehrreihen eng und sicher, sodass es für die Offensivreihen kaum ein Durchkommen gab. Kurz vor der Halbzeit gab es erneut Unmut bei den Mannersdorfern, als Kuvvet im Strafraum zu Fall kam, der Schiedsrichter aber erneut weiterspielen ließ.

Offensivaktionen ohne Erfolg und späte Entscheidung

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Mannersdorfer den Druck weiter. Ein tolles Kombinationsspiel zwischen Jech und Kuvvet in der 62. Minute zwang den Torhüter der Sierndorfer zu einer Glanzparade, als er den Ball gerade noch über die Latte drehte. Der darauffolgende Eckball brachte jedoch nichts ein. Die Mannersdorfer blieben weiterhin offensiv aktiv. In der 68. Minute gab es wieder eine starke Offensivaktion, als Jech den Ball weit auf Yildiz spielte, der einen scharfen Stangler zurück in die Mitte brachte, wo Jech auf den Abstauber wartete. Ein Verteidiger der Sierndorfer konnte jedoch im letzten Moment klären.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, legte der Schiedsrichter noch fünf Minuten Nachspielzeit drauf. In der 90. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten des SV Sierndorf. Nico Bock erzielte den einzigen Treffer des Spiels und sicherte seinem Team damit den Sieg. Trotz der Bemühungen des ASK Mannersdorf in den verbleibenden Minuten blieb es beim 0:1-Endstand.

Das Spiel endete nach 95 Minuten, und der Sportverein Sierndorf konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Die Mannersdorfer hingegen mussten trotz zahlreicher Chancen und einem insgesamt starken Auftritt ohne Punkte aus der Partie gehen.

2. Landesliga Ost: Mannersdorf : Sierndorf - 0:1 (0:0)

90 Nico Bock 0:1

