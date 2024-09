Klosterneuburg triumphiert: Klarer 5:0-Sieg gegen Obergänserndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 22:00

In einem einseitigen Spiel konnte der FC Klosterneuburg einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen die Turn- und Sportunion Obergänserndorf einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen den Hausherren kaum Chancen. Obergänserndorf bleibt damit im Mittelfeld der Tabelle, während Klosterneuburg den Anschluss zur Spitze wahrt.

Dominante erste Halbzeit der Klosterneuburger

Die Begegnung begann mit einem druckvollen Auftritt der Gäste aus Klosterneuburg. Bereits in der 19. Minute fiel das erste Tor: Emre Isik vollendete einen präzisen Stanglpass von Mato Tadic zur 1:0-Führung. Kurz darauf, in der 22. Minute, erhöhte Konstantin Reiter auf 2:0, nachdem der heimische Torwart Harrauer einen Schuss von Isik nur abprallen lassen konnte. Klosterneuburg dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ den Obergänserndorfern kaum Raum zur Entfaltung.

In der 26. Minute fiel bereits das dritte Tor für die Gäste. Fabio Barton köpfte nach einem Freistoß von Isik zum 3:0 ein. Die Hausherren wirkten zunehmend überfordert und fanden kein Mittel gegen die schnellen Angriffe der Klosterneuburger. Ein weiterer Rückschlag für Obergänserndorf folgte kurz vor der Halbzeitpause: Ivan Šarcevic sah nach einem Foul an Tobi Roy die Gelb-Rote Karte (45. Minute), was die Situation für die Gastgeber noch schwieriger machte. Mit einer komfortablen 3:0-Führung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Klosterneuburg bleibt dominant und erhöht das Ergebnis

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Klosterneuburger das Spiel. Bereits in der 54. Minute erzielte Mato Tadic sein erstes Tor des Tages. Nach einem Haken nach innen schloss er von der Strafraumgrenze ab, und der Ball landete unhaltbar für Harrauer im Netz. Damit war das Spiel endgültig entschieden, doch die Gäste waren noch nicht fertig.

Nur zehn Minuten später, in der 64. Minute, krönte Mato Tadic seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte mit seinem zweiten Treffer. Nach einer präzisen Flanke von Schmidt köpfte Tadic aus sieben Metern zum 5:0 ein. Die Obergänserndorfer schienen keine Antwort auf die Angriffswellen der Klosterneuburger zu finden und konnten sich kaum noch befreien.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute stand der verdiente Sieg der Klosterneuburger fest. Die Obergänserndorfer hatten dem Tempo und der Präzision der Gäste wenig entgegenzusetzen und mussten eine deutliche Niederlage hinnehmen. Klosterneuburg hingegen wahrt mit diesem klaren Erfolg den Anschluss zur Spitze und kann optimistisch in die kommenden Spiele gehen.

2. Landesliga Ost: Oberg.dorf : Klosterneuburg - 0:5 (0:3)

64 Mato Tadic 0:5

54 Mato Tadic 0:4

26 Fabio Barton 0:3

22 Konstantin Reiter 0:2

19 Emre Isik 0:1

