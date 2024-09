ASK Ebreichsdorf feiert klaren 3:0-Heimsieg gegen Mannersdorf

Spielberichte

Der ASK Ebreichsdorf hat sich in der 8. Runde der 2. Landesliga Ost mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den ASK Mannersdorf durchgesetzt. Vor heimischer Kulisse zeigten die Ebreichsdorfer eine überzeugende Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 1:0 und konnten in der zweiten Hälfte das Spiel deutlich für sich entscheiden.

Pichler bringt Hausherren in Front

In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams zunächst ab, wobei Mannersdorf die erste große Chance des Spiels verzeichnete. Der Ebreichsdorfer Torhüter Kevin Pendl konnte den frühen Versuch der Gäste jedoch erfolgreich abwehren. Wenige Minuten später bekamen die Hausherren den ersten Eckball, der jedoch ungenutzt blieb.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit folgte in der 23. Minute: Moritz Pichler nutzte eine Unachtsamkeit der Mannersdorfer Hintermannschaft und brachte Ebreichsdorf mit einem platzierten Schuss aus fünf Metern in Führung. Es war ein perfekt getimter Treffer, der unhaltbar im Netz einschlug und die Fans der Ebreichsdorfer jubeln ließ.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen, obwohl Ebreichsdorf weiterhin Druck ausübte. Ein weiterer nennenswerter Angriff erfolgte in der 43. Minute, als erneut Moritz Pichler einen Schuss abfeuerte, den der Torhüter der Mannersdorfer jedoch mit einer großartigen Parade ins Aus lenkte.

Zubak macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel setzten die Ebreichsdorfer ihre Bemühungen fort, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der 57. Minute erhielten die Hausherren einen Freistoß, der jedoch direkt ins Torout ging und somit keine Gefahr für die Mannersdorfer darstellte. Trotz der soliden Verteidigungsleistung der Gäste war es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Treffer fiel.

In der 70. Minute war es dann soweit: Nach einem Gewirr im Strafraum der Gäste, das durch einen Eckball der Ebreichsdorfer entstand, war Leo Maros der Schnellste und erhöhte die Führung auf 2:0. Dieser Treffer verschaffte Ebreichsdorf die nötige Sicherheit und setzte die Mannersdorfer weiter unter Druck.

Nur zehn Minuten später sorgte Petar Zubak mit einem weiteren Tor für die endgültige Entscheidung. Ein kurzer Moment der Unsicherheit trat auf, als der Linienrichter die Fahne hob, doch der Schiedsrichter gab das Tor und besiegelte somit den 3:0-Endstand zugunsten der Ebreichsdorfer.

Der überzeugende Auftritt der Ebreichsdorfer, die sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zu überzeugen wussten, lässt die Fans auf weitere Erfolge in der laufenden Saison hoffen. Vor allem die Torschützen Moritz Pichler, Leo Maros und Petar Zubak stachen mit ihren Leistungen hervor und trugen maßgeblich zum Erfolg ihres Teams bei.

