Katzelsdorf bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und erarbeitet sich gegen die Horn Amateure drei Punkte

Der SC Katzelsdorf kann sich am Samstagnachmittag sicher gegen Die Horn Amateure durchsetzen und ist nun seit bereits sechs Ligaspielen ungeschlagen. Es war eine recht lineare Partie, mit großen Spielanteilen für die Gastgeber aus Katzelsdorf, welche am Ende auch verdienterweise die drei Punkte einfuhren. Ob der SC nun richtig Fahrt aufnehmen kann und wie die aktuelle Situation im Verein ist, darüber haben wir mit Trainer Christoph Knaller gesprochen.

Ein Arbeitssieg

Die Hausherren dominierten das Spiel von Anfang an Erwartungsgemäß. Doch der erste Treffer ließ einige Zeit auf sich warten. „In der ersten Halbzeit waren wir doch zu unsauber mit den letzten Kontakten, hatten da im Prinzip nur eine hundertprozentige Chance." Allerdings blieb der SC immer in Kontrolle, es war nur eine Frage der Zeit, bis die bessere Mannschaft hier das Match für sich entscheiden würde. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem herrlichen Kopfballtor durch Matthias Lindner und einem erzwungenen Eigentor haben wir das Spiel in unsere Richtung gelenkt." Bei diesem Zwischenstand blieb es dann auch. Danach ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und brachten das 2:0 souverän über die Zeit. Ein kontrollierter Arbeitssieg.

Anschluss halten

Mit diesen drei Punkten macht Katzelsdorf nun einen Sprung auf den siebten Tabellenrang. Ob der Trainer damit allgemein zufrieden ist? „Wir haben schon in den ein oder anderen Spielen Punkte liegen gelassen, aber wir sind nun auch seit sechs Spielen ungeschlagen. Das sind immer die zwei Seiten der Medaille." Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Meisterschaft Favorit Ebreichsdorf ist definitiv noch alles drin. Nun gilt es einfach von Spiel zu Spiel zu denken und so viele Punkte wie möglich zu machen.

Nächste Station: Obergänserndorf

In der nächsten Woche wartet eine schwere Aufgabe auf Katzelsdorf: auswärts in Obergänserndorf. Für jeden Verein der 2. Landesliga Ost ist dies eine unangenehme Aufgabe. Die Platzverhältnisse des TSU unterscheiden sich doch deutlich vom Standard der restlichen Liga, dies macht die Aufwärtsfahrt immer zu einem Abenteuer. Doch Christoph Knaller nimmt es sportlich: „Die Umstände sind dort so, das ist bekannt und wir müssen die Umstände annehmen. Aber egal auf welchem Platz und auf welchem Untergrund, wir müssen uns gut vorbereiten und uns an jede Situation anpassen. Es ist keine Ausrede!"

