Spannender Schlagabtausch in Mannersdorf endet mit Punkteteilung

Spielberichte

In einem Duell der 9. Runde der 2. Landesliga Ost zwischen dem ASK Mannersdorf und dem FC Mistelbach sahen die Zuschauer ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, das mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und lieferten sich über 91 Minuten ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder Punkt hart erarbeitet wurde. Während die Gastgeber durch Josip Habula früh in Führung gingen, konnte Albert Kautz für die Mistelbacher ausgleichen.

Mannersdorf mit frühem Führungstreffer

Der Arbeiter Sportklub Mannersdorf begann auf dem regennassen Boden engagiert und versuchte, das Spielgeschehen zu dominieren. Bereits in der 10. Spielminute wurden die Heimischen für ihre Bemühungen belohnt. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze trat Kilicsaslan an und schoss flach auf das Tor. Der Mistelbacher Goalie konnte den Ball nicht festhalten, sodass Josip Habula zur Stelle war und den Ball zur 1:0-Führung für die Mannersdorfer abstaubte.

Die Antwort der Mistelbacher ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ein gut platzierter Weitschuss in der 18. Minute verfehlte das Tor der Mannersdorfer nur knapp. In der 23. Minute war es erneut der ASK, der durch Fuchs und Kilicsaslan gefährlich vor das Tor der Gäste kam, doch der Schuss wurde geblockt. Kurz darauf hatten die Mistelbacher Pech, als ein scharfer Stanglpass an die Latte prallte.

Mistelbach gleicht aus und sorgt für spannende zweite Halbzeit

Der FC Mistelbach steigerte seine Bemühungen und wurde in der 30. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer Flanke in den Strafraum der Mannersdorfer wartete Albert Kautz am langen Eck und verwandelte den Ball halbvolley zum 1:1. Dies war der verdiente Lohn für die Gäste, die zuvor bereits einige Chancen herausgespielt hatten.

Die zweite Halbzeit begann mit wenigen zwingenden Aktionen beider Teams. Der ASK setzte gelegentlich offensive Akzente, wie in der 54. Minute, als Fuchs einen Schlenzer knapp am Tor vorbeisetzte. Auch die Mistelbacher sorgten in der 66. Minute für Aufregung, als sie nach einem Tumult im Strafraum den Ball hinter der Linie sahen, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ.

In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Der FC kam in der 85. Minute nach einem Eckball zu einem gefährlichen Kopfball, der jedoch von Mannersdorf-Torhüter Dau entschärft wurde. Kurz darauf hatte der ASK durch Yildiz die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, doch der vermeintliche Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Am Ende blieb es bei einem 1:1, das beiden Teams einen Punkt einbrachte und die Zuschauer mit einem aufregenden Fußballabend verabschiedete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath (12454 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.