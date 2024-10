Auswärtserfolg: SC Katzelsdorf triumphiert über Obergänserndorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:08

In der 9. Runde der 2. Landesliga Ost (NÖ) gelang dem SC Katzelsdorf ein 2:0-Auswärtssieg gegen die Turn- und Sportunion Obergänserndorf. Schon früh in der Partie zeigten die Katzelsdorfer ihre Offensivqualitäten und sorgten für Druck auf die Abwehrreihen der Obergänserndorfer. Max Velickovic und Robin Maydl waren die Torschützen des Tages und sicherten ihrem Team drei wichtige Punkte. Der Sieg wurde durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effiziente Chancenverwertung ermöglicht.

Gäste mit knapper Pausenführung

Die Katzelsdorfer starteten engagiert in die Partie und setzten die Obergänserndorfer von Beginn an unter Druck. In der 27. Minute fiel das erste Tor für die Gäste: Max Velickovic nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Obergänserndorfer eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Gastgebern zu, die nun gezwungen waren, ihre Defensive zu ordnen und gleichzeitig nach vorne Druck zu machen.

Die Obergänserndorfer versuchten, sich von dem Rückstand zu erholen, konnten aber trotz einiger vielversprechender Angriffe den Ausgleich nicht erzwingen. Die Defensive der Katzelsdorfer stand stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen für die Heimmannschaft zu. Bis zur Halbzeit blieb es beim Stand von 0:1, und die Katzelsdorfer gingen mit einem Vorsprung in die Kabine.

Traumaktion bringt 0:2 und Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert. Die Obergänserndorfer bemühten sich um den Ausgleich, während die Katzelsdorfer ihre Führung verteidigten und auf Konter lauerten. In der 57. Minute gelang dem SC Katzelsdorf ein weiterer erfolgreicher Angriff. Robin Maydl krönte eine traumhafte Aktion mit einem perfekten Schuss ins Eck und erhöhte die Führung auf 0:2. Dieser Treffer war nicht nur eine Augenweide, sondern stellte auch die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste.

Die restliche Spielzeit kontrollierte der Sportclub Katzelsdorf das Geschehen und ließ kaum mehr Chancen der Obergänserndorfer zu. Trotz Bemühungen der Gastgeber, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, verteidigten die Katzelsdorfer ihre Führung souverän. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Auswärtssieg zu Buche. In der 90. Minute beendete der Schlusspfiff eine Partie, in der die Katzelsdorfer als die effizientere Mannschaft hervorgingen und drei wichtige Punkte mit nach Hause nahmen.

2. Landesliga Ost: Oberg.dorf : Katzelsdorf - 0:2 (0:1)

57 Robin Maydl 0:2

27 Max Velickovic 0:1

