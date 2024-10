4:0! SC Wolkersdorf dominiert Bisamberg und festigt die Tabellenführung

Spielberichte

In einem einseitigen Spiel der 2. Landesliga Ost konnte der SC Wolkersdorf seine Tabellenführung mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den 1. FC Bisamberg ausbauen. Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre spielerische Überlegenheit und nutzten zahlreiche Chancen, um einen souveränen Heimsieg zu sichern. Trotz des regnerischen Wetters und kühlen Windes ließen sich die Wolkersdorfer nicht beirren und hielten den Druck auf die Gäste konstant hoch.

Tabellenführer setzt frühe Akzente

Die Partie begann mit einem furiosen Start des SC Wolkersdorf. Bereits in der 7. Spielminute konnte Raphael Strasser den Gastgeber mit 1:0 in Führung bringen. Nach einer präzisen Hereingabe von der linken Seite traf er aus dem rechten Fünf-Meter-Eck ins lange Eck und ließ Gästegoalie Veljko Jovanovic keine Chance. Die Wolkersdorfer blieben nach diesem frühen Treffer dominant und drängten die Gäste in ihre eigene Hälfte zurück.

In der 17. Minute baute Oliver Wieneritsch die Führung aus. Mit einem präzisen Schlenzer von der linken Strafraumseite, der über die Innenstange ins lange Eck ging, stellte er auf 2:0. Die Bisamberger taten sich schwer, ins Spiel zu finden, und konnten kaum gefährliche Aktionen vor dem gegnerischen Tor kreieren.

Ifkovits macht Sack zu

Nach der Halbzeitpause kontrollierte der SC Wolkersdorf weiterhin das Spielgeschehen. Trotz des einsetzenden Regens blieben die Hausherren spielbestimmend. In der 53. Minute erhöhte Oliver Ifkovits nach einem exzellenten Pass von Elvis Osmani auf 3:0. Ifkovits ließ sich die Chance nicht entgehen und schlenzte den Ball geschickt am herausstürmenden Torhüter vorbei ins rechte Eck.

Der 1. FC Bisamberg fand weiterhin kein Mittel gegen die druckvolle Spielweise der Wolkersdorfer. Die Gäste schafften es kaum, eigene Akzente zu setzen, und wurden immer wieder von der schnellen Offensive der Gastgeber überrascht. In der 77. Minute setzte Ahmed El Dib den Schlusspunkt der Partie. Mit einem sehenswerten Schlenzer aus halblinker Position im Strafraum traf der 20-Jährige zum 4:0-Endstand.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SC Wolkersdorf, das Tempo etwas zu drosseln, doch die Mannschaft blieb jederzeit gefährlich. Die Defensive der Bisamberger hatte alle Hände voll zu tun, um weitere Gegentreffer zu verhindern. Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten, und der SC Wolkersdorf konnte einen verdienten Heimsieg feiern, der die Tabellenführung in der Liga weiter festigt.

Aufstellungen:

Wolkersdorf:

Maximilian Schiener, Matthias Hager (K), Marcel Bleyer (60. Mathias Stöckl), Oliver Wieneritsch (60. Ahmed El Dib), Florian Waranitsch, Oliver Ifkovits, Elvis Osmani (63. Fabian Stöckl), Raphael Strasser (71. Jonas Bleyer), Clemens Zenkl, Florian Marschner, David Lippeck (60. Thomas Petronczki)

Ersatzspieler: Phillip Hanreiter, Mathias Stöckl, Fabian Stöckl, Jonas Bleyer, Thomas Petronczki, Ahmed El Dib

Trainer: Markus Siebenhandl

Bisamberg:

Veljko Jovanovic, Ergün Özel, Daniel Fitz, Niklas Dittrich, Valdrin Vinca (64. Daniel Kalla), Anton Berisha (K/60. Ferdinand Kienast), Luca Fessl, Vinzenz Euler-Rolle, Emir Sahin (71. Jakob Szehi), Jonas Barta, Manuel-Raphael Daniliuc

Ersatzspieler: Thomas Vilis, Ferdinand Kienast, Daniel Kalla, Valentin Sentesch, Aimen Ghribi, Jakob Szehi

Trainer: Sascha Pichler

Gelbe Karten:

Fabian Stöckl (80. Foul), Matthias Hager (87. Foul) bzw. Anton Berisha (4. Unsportl.), Manuel-Raphael Daniliuc (41. Foul), Ferdinand Kienast (60. Unsportl.), Vinzenz Euler-Rolle (76. Foul).

Schiedsrichter: Erdem Erdil, Levan Emnadze (1. Assistent) und Patrick Rehrl (2. Assistent).

Sportanlage "In Wiesen" Wolkersdorf, 250 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (38480 Bonuspunkte)

2. Landesliga Ost: Wolkersdorf : Bisamberg - 4:0 (2:0)

77 Ahmed El Dib 4:0

53 Oliver Ifkovits 3:0

17 Oliver Wieneritsch 2:0

7 Raphael Strasser 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.