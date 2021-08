Brunn verliert zuhause zwei Punkte gegen disziplinierte Obergänserndorfer

Details Samstag, 21. August 2021 13:00

Die TSU Obergänserndorf teilt sich an diesem Wochenende in der 2. Landesliga Ost erneut die Punkte. Diesmal kommt man nach einem schnellen Zwei-Tore-Rückstand gegen den SC Brunn/Geb. noch zurück und kann vor dem Halbzeitpfiff ausgleichen. Danach sind die Gäste um eine stabile Defensive bemüht und der Heimelf fehlt das geeignete Mittel, um die drei Punkte in Brunn zu lassen.

Bereits in der 4. Spielminute bricht der SC Brunn auf der linken Angriffsseite durch und Würfel kann für den eingelaufenen Fabio Schuckert im Zentrum aufspielen. Der Pass kommt zum idealen Zeitpunkt, sodass Schuckert per Drehschuss für die frühe Führung sorgen kann. Nur zwölf Minuten später tritt Kapitän Wieland einen Eckstoß, den Patrick Baumeister im Sechzehner als Erster erreicht und zur Zweitoreführung einnicken kann. Brunn hat bis zum Pausenpfiff mehr Spielanteile, kann daraus jedoch kein Kapital schlagen. Gegenteiliges tritt ein, denn Osman Ali sorgt mit einem Doppelpack für ausgeglichene Verhältnisse. Zunächst nutzt Obergänserndorf in der 38. Minute einen Abspielfehler und schaltet blitzschnell um. Ali enteilt der Hintermannschaft und lässt sich die Chance auf den Anschlusstreffer nicht nehmen. Nur fünf Minuten später stellt er erneut seine Schnelligkeit unter Beweis, wird mit einem hohen Ball steil geschickt und läuft uneinholbar auf Keeper Haselbauer zu. Die Nummer 9 der Obergänserndorfer lässt sich nicht zweimal bitten und gleicht kurz vor der Pause zum 2:2 aus.

In Abschnitt zwei steckt Brunn den Rückschlag gut weg und übernimmt erneut die Kontrolle des Spiels. Obergänserndorf ist ausschließlich auf die eigene Defensivarbeit fokussiert, lässt der Heimmannschaft gewähren, doch die Abwehrreihe soll an diesem Abend standhalten. Konzentriert wird Angriffsversuch um Angriffsversuch verteidigt, Brunn findet kein Erfolgsrezept und Obergänserndorf rückt durchaus ein ums andere Mal über Konter gefährlich vor. Überwiegend mit hohen Bällen ins letzte Drittel versucht Brunn sein Glück, doch diese sind für Obergänserndorf ein gefundenes Fressen. In der Schlussphase wird es nochmals hitzig, Oliver Kascha sieht für ein Foul unter anderem den roten Karton, doch letzten Endes werden die Punkte geteilt.

Brunn/Geb. – Obergänserndorf 2:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (4. Fabio Schuckert), 2:0 (16. Patrick Baumeister), 2:1 (38. Abd Al Rahman Osman Ali), 2:2 (43. Abd Al Rahman Osman Ali)

Brunn/Geb.: Christian Haselbauer, Patrick Baumeister, Nils Berger, David Würfel, Simon Wieland (K), Mario Juric, Fabio Schuckert, Julian Uhlig, Manuel Buchta, Ronald Datler, Klemens Obitsch

Ersatzspieler: Udo Siebenhandl, Dominik Polster, Michael Tromayer, Nikolaus Resch, Pascal Wernitznig, Lukas Lichtenstöger

Trainer: Ing. Robert Schiener

Obergänserndorf: Michael Harrauer, Gregor Gnant (K), Anes Dzilic, Toni Srok, Mario Reinagl, Abd Al Rahman Osman Ali, Alexander Jovanovic, Oliver Kascha, Oliver Haider, Sebastian Ernst, Terence-True Tutschku

Ersatzspieler: Michael Bachl, Gabriel Flandorfer, Janik Oberrenzer, Alessandro Wagner, Lukas Maurer, Rafael Parzer

Trainer: Michael Wagner

Die Auffälligsten: Abd Al Rahman Osman Ali (Obergänserndorf), David Würfel (Brunn), Fabio Schuckert (Brunn), Simon Wieland (Brunn)

Robert Schiener (Brunn/Geb.)

„Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Die Gegentreffer waren Eigenfehler und wir haben den Gegner stark gemacht. Das Spiel war gut zum Ansehen und wir haben vieles umsetzen können. Zur Pause waren wir bedient. Sie haben sich zurückgezogen, uns spielen lassen und auf unsere Fehler gewartet, diese haben wir leider Gottes gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir vieles versucht und sind nicht mehr durchgekommen. Es sind zwei verlorene Punkte.“

