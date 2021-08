Vösendorf siegt gegen tapfere Eggendorfer erneut zu Null

Details Samstag, 21. August 2021 13:11

Wie auch am ersten Spieltag hält der ASV Vösendorf den eigenen Kasten sauber und fährt drei weitere Punkte in der 2. Landesliga Ost ein. Der ASK Eggendorf ist angesichts des deutlichen Ergebnisses von 0:3 ein über weite Strecken ebenbürtiger Gegner, doch die Gäste beeindrucken mit ihrer stabilen Defensivleistung. Die Entscheidung fällt in Halbzeit zwei nach der Einwechslung von Mario Kiraly, der sich beim 2:0 selbst in die Schützenliste einträgt.

Das Aufeinandertreffen zwischen Eggendorf und Vösendorf ist innerhalb der ersten 45 Minuten höchst ausgeglichen. Beide Teams blieben am ersten Spieltag ohne Gegentreffer, was sich in der Anfangsphase dieses zweiten Spieltages erneut unter Beweis stellen soll. Man nimmt sich gegenseitig nicht viel, Eggendorf hat mehr Spielanteile, doch die besseren Gelegenheiten haben die Gäste. Drei große Möglichkeiten zur Führung lässt man liegen und es scheint, als würde die erste Spielhälfte torlos enden. Doch in Spielminute 44 erobert Vösendorf das Spielgerät und schickt Gerald Bauer steil. Aus spitzem Winkel kommt er zum Abschluss und schlenzt das Leder zur umjubelten Führung ins lange Eck.

Im zweiten Abschnitt sorgt Mario Kiraly nur drei Minuten nach seiner Einwechslung für die Zweitoreführung. In Minute 60 bleibt die „Maschine“, wie ihn sein Trainer Christoph Knirsch bezeichnet, eiskalt, lässt seinen Gegenspieler im Laufduell stehen und platziert einen beim Abschluss hoppelnden Ball unhaltbar ins Eck. Für die vorzeitige Entscheidung ist Jason Sprinzer zuständig, der in der 62. Minute frei durch ist, die Nerven bewahrt und Keeper Karalic im Eins gegen Eins verlädt. Auch in der letzten halben Stunde ist Eggendorf noch bemüht, die Kontrolle des Spiels zu übernehmen, doch nach den Rückschlägen fällt es den Hausherren etwas schwerer, das Spiel zu gestalten. Vösendorf bringt das 3:0 mühelos ins Ziel und feiert am zweiten Spieltag den zweiten Sieg zu Null.

ASK Eggendorf – Vösendorf 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (44. Gerald Bauer), 0:2 (60. Mario Kiraly), 0:3 (62. Jason Sprinzer)

Eggendorf ASK: Semir Karalic - Predrag Ilic, Alois Friedrich (K), Cesur Ayas, Martin Wagner, Attila Fürst - Yasin Adigüzel, Manfred Rottensteiner - Kiril Ognyanov, Samuel Glöckel, Rares Sergiu Chiorean

Ersatzspieler: Kevin Forcher, Bernd Besenlehner, Tobias Sostek, Jan Heilmann, Murat Karaaslan, Daniel Nagy

Trainer: Jürgen Weber

Vösendorf: Kevin Pendl, Alexander Kielnhofer, Manuel Byslovsky (K), Georg Nemetschek, Mathias Svoboda, Gerald Bauer, Marco Fischer, Jason Sprinzer, Fabian Grund, Thomas Antony, Philip Müller

Ersatzspieler: Oussama Khouaja, Manuel Haidner, David Schnakl, Valentin Holzer, Mario Kiraly, Kujtim Mucaj

Trainer: MSc Christoph Knirsch

Die Auffälligsten: Mario Kiraly (Vösendorf), Gerald Bauer (Vösendorf)

Christoph Knirsch (Vösendorf)

„Es war von beiden Seiten eine sehr gute Partie. Das Tempo war enorm hoch und man hat sicherlich Werbung für die Liga machen können. Eggendorf hat richtig viel Qualität, vor allem im letzten Drittel verfügen sie über gute Einzelspieler. Wir haben stets auf der Hut sein müssen, haben defensiv über 90 Minuten nicht viel zugelassen und eine gute Leistung dargeboten. Offensiv hatten wir noch weitere Möglichkeiten, unter dem Strich war es sicherlich ein verdienter Sieg. Wir bleiben demütig und wissen, dass die Liga eine sehr starke ist.“

