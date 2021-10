Leopoldsdorf schriebt in Mistelbach erstmals an

Details Samstag, 02. Oktober 2021 10:46

In der 8. Runde der 2. Landesliga Ost soll die Durststrecke des SC Leopoldsdorf/Mfd. gegen den FC Mistelbach endlich ein Ende finden. Mit einem furiosen Beginn legt man den Grundstein für den ersten Punktgewinn, während Mistelbach zwei frühe Gegentreffer gut wegsteckt und sich in der zweiten Halbzeit berechtigte Hoffnungen auf einen vollen Erfolg machen kann.

Das Matchup könnte kaum überraschender beginnen, denn in den Anfangsminuten erwischt Mistelbach die kalte Dusche, bei der sich die Leopoldsdorfer gnadenlos effektiv zeigen. In der 4. Spielminute pariert Stefan Dominkovics im Tor der Heimelf einen Schuss der Gäste und klärt zur Ecke. Bei dieser stimmt die Zuordnung im Strafraum bei Mistelbach nicht, was sich Roland Szabo zu Nutze macht und den Ball über die Linie befördert. Lediglich drei Minuten später klärt die Leopoldsdorf-Defensive ins Mittelfeld, wo der Gastgeber den Ball nicht festmachen kann. Zeljko Zlatar nimmt die Kugel auf, behauptet sich im Duell Mann gegen Mann und verwertet ins lange Eck. Mit dem Blitzstart sind die Gäste den ersten Punkten so nahe wie noch nie in dieser Spielzeit, doch mit Fortdauer der ersten 45 Minuten muss man sich den Angriffswellen der Mistelbacher stellen. Nach 37 Minuten etwa tankt sich Marcel Bauer auf der rechten Seite durch und setzt im Zentrum Goalgetter Rona Bumba in Szene, der noch vor der Pause verkürzt.

Im zweiten Abschnitt versucht Leopoldsdorf die Punkte mit Mann und Maus zu verteidigen, denn bereits in den Schlussminuten des ersten Durchgangs zeichnet sich ab, dass Mistelbach weiterhin enormen Druck ausüben wird. Nach ziemlich genau einer Stunde bekommt Andreas Fellner zu viel Platz zugestanden, hält drauf und zirkelt das Leder sehenswert zum Ausgleich ins lange Eck. Mistelbach lässt noch weitere Möglichkeiten liegen und Leopoldsdorf bleibt in der letzten halben Stunde engagiert und kämpferisch. Auch die Ausschlüsse auf Seiten der Gäste in der Schlussphase durch Marcel Ganser, der nach Kritik die Ampelkarte präsentiert bekommt und David Vogler, welcher nach einer Tätlichkeit des Platzes verwiesen wird, ändern nichts mehr am Spielstand und Leopoldsdorf fährt die ersten Punkte in der laufenden Spielzeit ein.

Mistelbach – Leopoldsdorf/Mfd. 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (4. Roland Szabo), 0:2 (7. Zeljko Zlatar), 1:2 (37. Rona Bumba), 2:2 (60. Andreas Fellner)

Mistelbach: Stefan Dominkovics - Markus Marusa (K), Markus Hosp, Josef Hesek, Johannes Rapper, Gerald Gschwindl, Lukas Stetter - Tomas Tok, Marcel Bauer, Andreas Fellner - Rona Bumba

Ersatzspieler: Marek Cervik, Andreas Kleibl, Jonas Schild, Lukas Bösmüller, Benjamin Haller, Stephan Geissler

Trainer: Alfred Rötzer

Leopoldsdorf/Mfd.: Christoph Sauer, Christian Karwas, David Vogler, Stefan Navracsics, Daniel Olbricht (K), Zeljko Zlatar, Roland Szabo, Masieh Kukcha, Manuel Frybert, Marcel Ganser, Rene Nürnberger

Ersatzspieler: Leon Müller, Marco Sabatnig, Markus Knebel, Marco Theuermann, Simon Ovcharovich, Mustafa Ayna

Trainer: Martin Krejci

Die Auffälligsten: Marcel Bauer (Mistelbach), Rona Bumba (Mistelbach), Zeljko Zlatar (Leopoldsdorf)

Alfred Rötzer (Mistelbach)

„Wir haben die ersten 35 Minuten erneut verschlafen. Dabei waren wir zu lethargisch und passiv. Wir haben erst die letzten 10 Minuten im ersten Durchgang zu spielen begonnen. Die Mannschaft hat reagiert und in der zweiten Halbzeit haben wir den Ball gut laufen lassen. Wir haben es verabsäumt, die weiteren Chancen nach dem Ausgleich zu nutzen - es wäre ein Arbeitssieg gewesen. Wir haben drei Spiele in acht Tagen gehabt, das geht an die Substanz. Wenn man in dieser Liga aber nur 80 oder 90% gibt, entscheidet man keine Spiele für sich und verdient sich die Siege auch nicht.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!