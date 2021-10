Niederlage beim SC Brunn/Geb.: SC Wolkersdorf seit fünf Spielen sieglos

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 02:13

2. Landesliga Ost: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SC Brunn/Geb. vor rund 100 Fans mit 2:1 gegen Wolkersdorf für sich entschied. Einen packenden Auftritt legte Brunn/Geb. dabei jedoch nicht hin.

Stephan Kasmader brachte den SC Gerin Druck Wolkersdorf in der achten Minute durch einen Treffer vom Elfmeterpunkt nach vorn. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Brunn dreht das Spiel

Der SC Brunn/Geb. brachte das Netz in der 56. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Mario Juric ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den Gastgeber. Wolkersdorfs Martin Binder wird in der Nachspielzeit (92.) mit Gelb-Roter Karte vom Platz gestellt. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der SC Brunn/Geb. einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Wolkersdorf.

Brunn/Geb. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Mit erst neun erzielten Toren hat Wolkersdorf im Angriff Nachholbedarf. Der Gast musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Gerin Druck Wolkersdorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den SC Wolkersdorf auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Wolkersdorf auf Rang elf wieder.

Der SC Brunn/Geb. setzte sich mit diesem Sieg vom SC Gerin Druck Wolkersdorf ab und nimmt nun mit zehn Punkten den achten Rang ein, während der SC Wolkersdorf weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 2:1 (0:1)

8 Stephan Kasmader 0:1

56 David Wuerfel 1:1

68 Mario Juric 2:1

