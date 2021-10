Bad Vöslaus Weber glänzt als dreifacher Torschütze gegen Breitenau/S.

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:18

2. Landesliga Ost: Beim ASK Bad Vöslau gab es für die SVg Breitenau/Schwarzau nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel vor 200 Zuschauern mit 3:5. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Bad Vöslau die Nase vorn.

Daniel Weber traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des Heimteams perfekt (3./7.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marco Milivojevic in der 26. Minute und verkürzte damit auf 2:1. Die SVg Breitenau brauchte den Ausgleich, aber die Führung des ASK Bad Vöslau hatte bis zur Pause Bestand.

Hofer-Doppelpack reichte nicht

Das 2:2 von Breitenau bejubelte Mario Hofer (48.). Sieben Minuten später ging Bad Vöslau durch den dritten Treffer von Weber erneut in Führung. In der 63. Minute war Hofer mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Stefan Rauch versenkte die Kugel zum 4:3 (73.). Tobias Meier stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:3 für den ASK Bad Vöslau her (86.). Schließlich sprang für Bad Vöslau gegen die SVg Breitenau/Schwarzau ein Dreier heraus.

Der ASK Bad Vöslau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von Bad Vöslau liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern.

Die SVg Breitenau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Breitenau verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mit diesem Sieg zog der ASK Bad Vöslau an der SVg Breitenau/Schwarzau vorbei auf Platz zwölf. Die SVg Breitenau fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – SVg Breitenau/Schwarzau, 5:3 (2:1)

3 Daniel Weber 1:0

7 Daniel Weber 2:0

26 Marco Milivojevic 2:1

48 Mario Hofer 2:2

55 Daniel Weber 3:2

63 Mario Hofer 3:3

73 Stefan Rauch 4:3

86 Tobias Meier 5:3

