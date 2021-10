Sierndorf ringt Eggendorf nieder

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 11:21

Der SV Sierndorf empfängt in der 2. Landesliga Ost den ASK Eggendorf. Die Gäste reisen mit zwei Siegen in Folge im Gepäck an, doch diese Serie soll nach 90 absolvierten Minuten ein Ende finden. Nach einem Ausschluss früh in der zweiten Spielhälfte findet Eggendorf kein Mittel, um den Rückstand aus Halbzeit eins noch zu egalisieren.

Es ist das erwartet enge Spiel an diesem Samstagnachmittag. Auch wenn die Gäste aus Eggendorf knapp doppelt so viele Punkte wie Sierndorf am Konto zu Buche stehen haben, ist bereits früh klar, dass dieses Aufeinandertreffen in beide Richtungen verlaufen kann. In der Anfangsphase hat Eggendorf mehr Spielanteile, doch durch eine Elfmetersituation nimmt das Spiel erst so richtig Fahrt auf. Dominik Silberbauer zieht mit dem Ball am Fuß in den Sechzehner und kann nur noch durch ein Foulspiel aufgehalten werden. Den fälligen Strafstoß verwandelt Robert Caljkusic in aller Ruhe und bringt Sierndorf in Führung. Nur kurze Zeit später dürfen die heimischen Zuseher beinahe erneut jubeln, als Kapitän Leonhard Sommerer das Leder nach einem Schuss außerhalb des Sechzehners an den Pfosten knallt. Vor der Pause lässt Eggendorf noch eine vielversprechende Einschussmöglichkeit aus, sodass es zur Pause beim knappen Spielstand von 1:0 bleibt.

Referee Martin Palgetshofer und Eggendorfs Kiril Ognyanov werden nach diesem Nachmittag wohl eher keine Freunde mehr. Nachdem der Stürmer bereits vor dem Pausenpfiff mit Dunkelgelb den Weg in die Kabinen beschreitet, dauert es gerade einmal bis zur 47. Minute, bis die beiden erneut in eine Meinungsverschiedenheit geraten. Nach einem Zweikampf und anschließendem Gerangel zögert der Unparteiische nicht lange und präsentiert Kiril Ognyanov die Ampelkarte. Von nun an stellt es die Heimelf klug an und lässt in der Defensive mit der zahlenmäßigen Überlegenheit nichts mehr anbrennen. Beim knappen Vorsprung von einem Tor bleibt es allerdings auch nach 90 Minuten, denn man verabsäumt es, die sich bietenden Gelegenheiten in weitere Tore umzumünzen.

Sierndorf – ASK Eggendorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (31. Robert Caljkusic)

Sierndorf: David Pennerstorfer - Christian Karner, Fabian Maierhofer, Julian Gröstenberger, Matthias Moormann - Leonhard Sommerer (K), Christopher Fend, Nikolaus Schmidt, Jan Felix Wiesauer, Dominik Silberbauer - Robert Caljkusic

Ersatzspieler: Phillip Jenisch, Manuel Schießwald, Florian Lossmann, David Pöltl, BEd Roman Wagner, Laurits Schober

Trainer: Lukas Fürhauser

Eggendorf ASK: Kevin Forcher - Alois Friedrich (K), Martin Wagner, Attila Fürst, Cesur Ayas - Yasin Adigüzel, Jan Heilmann, Daniel Nagy, Manfred Rottensteiner - Kiril Ognyanov, Samuel Glöckel

Ersatzspieler: Semir Karalic, Richard Windisch, Alex Nagy, Tobias Sostek, Murat Karaaslan, Rares Sergiu Chiorean

Trainer: Jürgen Weber

Die Auffälligsten: Dominik Silberbauer (Sierndorf)

Lukas Fürhauser (Sierndorf)

„Nach der starken Anfangsphase von Eggendorf sind wir immer besser in die Partie gekommen. Nach dem Ausschluss lassen wir zahlreiche Möglichkeiten auf das 2:0 aus. Mit einem Mann mehr haben wir es trocken nach Hause gespielt. In der zweiten Halbzeit war es eine gute Partie von uns und vom Gefühl her hätten wir auch gegen elf Mann bestanden.“

