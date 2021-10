SV Gloggnitz schlägt FC Mistelbach

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:32

2. Landesliga Ost: Nichts zu holen gab es für den FC Mistelbach bei der SV Gloggnitz. Das Heimteam erfreute seine rund 250 Fans mit einem 3:2. Gloggnitz wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Mistelbach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Lukas Grill per Strafstoß das schnelle 1:0 für die SV Gloggnitz erzielte. Viktor Okolo versenkte die Kugel zum 2:0 für die SV Gloggnitz (23.) Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Aufholjagd startet zu spät

Für ruhige Verhältnisse sorgte Okolo, als er das 3:0 für Gloggnitz besorgte (61.). Für das 1:3 des FC spusu Mistelbach zeichnete Markus Hosp verantwortlich (84.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Rona Bumba vom Elfmeterpunkt aus der Anschlusstreffer für den Gast. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der FC Mistelbach nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Die SV Gloggnitz belegt mit 18 Punkten den dritten Tabellenplatz. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gloggnitz.

Bei Mistelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Der FC spusu Mistelbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der FC Mistelbach den neunten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Mistelbach derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 18 Zählern befindet sich die SV Gloggnitz voll in der Spur. Die Formkurve des FC spusu Mistelbach dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist die SV Gloggnitz zum ASK Bad Vöslau, tags zuvor begrüßt der FC Mistelbach den 1. FC Bisamberg vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

2. Landesliga Ost: SV Gloggnitz – FC spusu Mistelbach, 3:2 (2:0)

7 Lukas Grill 1:0

23 Viktor Okolo 2:0

61 Viktor Okolo 3:0

84 Markus Hosp 3:1

92 Rona Bumba 3:2

