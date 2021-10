SC Brunn/Geb. triumphiert bei Sierndorf

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:09

2. Landesliga Ost: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Brunn/Geb. gegen Sierndorf den Dreier. Das Match endete vor etwa 200 Besuchern mit 2:1. Die Ausgangslage sprach für Brunn/Geb, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Michael Tromayer war gleich zweimal zur Stelle (25./30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Brunn/Geb. mit einer Führung in die Kabine ging. Nikolaus Schmidt war zur Stelle und markierte das 1:2 des SV Sierndorf (48.). Obwohl dem SC Brunn/Geb. nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Sierndorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Tromayer-Doppelpack reicht zum Sieg

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der SV Sierndorf den zwölften Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front kommt Sierndorf nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf das Konto der Gastgeber gehen. Der SV Sierndorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sierndorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Sierndorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Brunn/Geb. auf den fünften Rang kletterte. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SC Brunn/Geb. derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Brunn/Geb, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Freitag reist Sierndorf zur SVg Breitenau/Schwarzau, zeitgleich empfängt Brunn/Geb. den SC Sparkasse Korneuburg.

2. Landesliga Ost: SV Sierndorf – SC Brunn/Geb, 1:2 (0:2)

25 Michael Tromayer 0:1

30 Michael Tromayer 0:2

48 Nikolaus Schmidt 1:2

