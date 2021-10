Remis in der Nachspielzeit: Eggendorf holt Punkt gegen Stockerau

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:08

2. Landesliga Ost: Stockerau kam im Gastspiel bei Eggendorf trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Der ASK Eggendorf erwies sich gegen den SV Stockerau vor rund 130 Besuchern als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Cesur Ayas sein Team in der elften Minute. Doch die Gäste schlugen binnen acht Minuten zurück. Eine starke Leistung zeigte Hiroto Yamashita, der sich mit einem Doppelpack für Stockerau beim Trainer empfahl (28./36.). Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Rares Sergiu Chiorean beförderte das Leder zum 2:2 von Eggendorf in die Maschen (75.). Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Martin Wagner, der in der 78. Minute zur Stelle war. Doch die drei Punkte waren noch nicht in trockene Tücher gehüllt. Dimitri Chryssajis machte dem ASK Eggendorf kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Eggendorf belegt momentan mit 17 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der ASK Eggendorf momentan auf dem Konto.

Mit 23 Zählern führt der SV Stockerau das Klassement der 2. Landesliga Ost souverän an. Die Offensive von Stockerau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Eggendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer des SV Stockerau in dieser Spielzeit zu. Nur zweimal gab sich Stockerau bisher geschlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Stockerau weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Freitag reist der ASK Eggendorf zum FC spusu Mistelbach, zeitgleich empfängt Stockerau den SC Brunn/Geb.

2. Landesliga Ost: ASK Eggendorf – SV Stockerau, 3:3 (1:2)

11 Cesur Ayas 1:0

28 Hiroto Yamashita 1:1

36 Hiroto Yamashita 1:2

75 Rares Sergiu Chiorean 2:2

78 Martin Wagner 3:2

93 Dimitri Chryssajis 3:3

