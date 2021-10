Punkt gegen Wolkersdorf: FC Mistelbach erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:15

2. Landesliga Ost: Der SC Gerin Druck Wolkersdorf und der FC spusu Mistelbach trennten sich vor etwa 230 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der 24. Minute traf der SC Wolkersdorf zum ersten Mal ins Schwarze. Daniel Schöpf ließ sich als Freistoß-Torschütze für den SC Wolkersdorf feiern. Tomas Tok traf zum 1:1 zugunsten des FC Mistelbach (36.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Hesek rettet Mistelbach den Punktgewinn

Thomas Eibl beförderte das Leder zum 2:1 von Wolkersdorf in die Maschen (50.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Josef Hesek für Mistelbach zum 2:2 traf (91.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf und der FC spusu Mistelbach spielten unentschieden.

Vom Glück verfolgt war der SC Wolkersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beim FC Mistelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Mistelbach auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der FC spusu Mistelbach auf Rang zehn wieder.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Heimmannschaft die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Wolkersdorf sogar ab und steht nun auf Rang elf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kommenden Samstag muss der SC Gerin Druck Wolkersdorf reisen. Es steht ein Gastspiel beim ASK Bad Vöslau auf dem Programm (Samstag, 14:00 Uhr). Der FC Mistelbach ist am Dienstag (14:00 Uhr) bei der TSU NeuMed Obergänserndorf zu Gast.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – FC spusu Mistelbach, 2:2 (1:1)

24 Daniel Schoepf 1:0

36 Tomas Tok 1:1

50 Thomas Eibl 2:1

91 Josef Hesek 2:2

