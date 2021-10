Vösendorf gewinnt standesgemäß in Leopoldsdorf

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 09:41

Einige Auswärtsteams haben sich in den vergangenen Runden der 2. Landesliga Ost bereits die Zähne im Waldstadion, der Heimstätte des SC Leopoldsdorf/Mfd., ausgebissen. Der Tabellendritte ASV Vösendorf allerdings nicht, der am 11. Spieltag zu Gast ist und einen ungefährdeten Pflichtsieg zu Null einfährt. Der Dosenöffner ist der Führungstreffer in der ersten Halbzeit gewesen, danach bringt der nunmehrige Tabellenzweite die drei Punkte mühelos ins Ziel.

Leopoldsdorf versucht es gegen klar favorisierte Vösendorfer mit einer sehr defensiven Ausrichtung im 5-4-1-System. Aus einer geordneten Abwehrreihe heraus möchte man auf die Kontermöglichkeiten lauern, weshalb es für die Gäste besonders zu Beginn ein Geduldsspiel ist. Bei der Heimelf kommt im eigenen Ballbesitz wenig Zug zum Tor auf und Vösendorf befindet sich lange Zeit auf der Suche nach den Lücken. Eine dieser Schnittstellen wird dann in der 38. Minute bespielt. Mario Kiraly kann sich im Zentrum nach der Ballannahme aufdrehen und das Leder auf den linken Flügel weiterleiten. Von dort zieht man das Tempo an und findet mit dem Stanglpass Manuel Haidner. Dieser enteilt der Deckung, hält drauf und bringt den Ball im Tor unter. Dadurch sind die Leopoldsdorfer gefordert, etwas mehr für die Spielgestaltung zu tun, bis zur Pause bleibt es erstmal beim knappen Spielstand von 0:1.

Im zweiten Durchgang angekommen sorgt Gerald Bauer für die Geschichte des Spiels. Nach etwas mehr als einer Stunde wird er eingewechselt und braucht im Anschluss nicht lange um sich einzufinden. Nur wenige Augenblicke nach der Einwechslung wird Bauer auf rechts steil geschickt, blickt auf und findet in der Box erneut Manuel Haidner, der sich zum zweiten Mal am heutigen Tag in die Schützenliste eintragen kann. In der Folge lässt Vösendorf weitere Einschussmöglichkeiten aus. Leopoldsdorf hat nach einem Abstimmungsproblem in der Vösendorfer Hintermannschaft in der Schlussminute die beste Gelegenheit, kommt über das gesamte Spiel hinweg jedoch nicht über eine Handvoll Halbchancen hinweg.

Leopoldsdorf/Mfd. – Vösendorf 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (38. Manuel Haidner), 0:2 (65. Manuel Haidner)

Leopoldsdorf/Mfd.: Christoph Sauer, Christian Karwas, David Vogler, Marco Sabatnig, Markus Knebel, Daniel Olbricht (K), Zeljko Zlatar, Roland Szabo, Masieh Kukcha, Marcel Ganser, Rene Nürnberger

Ersatzspieler: Leon Müller, Mustafa Ayna, Ljubisa Ruzicic, Alexander Wernisch, Simon Ovcharovich

Trainer: Martin Krejci

Vösendorf: Kevin Pendl, Alexander Kielnhofer, Georg Nemetschek, Manuel Haidner, Mathias Svoboda, Christoph Dober, Jason Sprinzer, Fabian Grund, Thomas Antony, Mario Kiraly (K), Philip Müller

Ersatzspieler: Oussama Khouaja, Dennis Sabani, David Schnakl, Gerald Bauer, Dominik Pürk, Kujtim Mucaj

Trainer: MSc Christoph Knirsch

Die Auffälligsten: Manuel Haidner (Vösendorf), Gerald Bauer (Vösendorf)

Christoph Knirsch (Vösendorf)

„Wie waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Der Boden war schwierig zu bespielen aber wir haben von Anfang an versucht, das Heft in die Hand zu nehmen. Der Gegner ist sehr tief gestanden und das macht es natürlich sehr schwer. Es war eine Frage der Zeit, bis wir durchbrechen und das erste Tor erzielen. In der zweiten Halbzeit wurde überhart gespielt. Insgesamt muss ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Es war eine sehr reife Leistung.“

