Brunn/Geb. stürzt Spitzenreiter Stockerau

Details Samstag, 30. Oktober 2021 08:38

Zwei Wochen vor der Winterpause gibt der SV Stockerau am 12. Spieltag der 2. Landesliga Ost gegen den SC Brunn/Geb. seine Tabellenführung ab. Bei windigen Verhältnissen findet der Favorit nicht in sein gewohnt effektives Offensivspiel hinein, während sich die Gäste eine erfolgsversprechende Taktik zurechtgelegt haben. Brunn baut die Siegesserie weiter aus und rückt nach fünf vollen Erfolgen am Stück bis auf einen Zähler an die Stockerauer heran.

Der SC Brunn überrascht den Spitzenreiter mit seiner Spielweise und stellt das Spiel von Beginn an auf den Kopf. Die Gäste laufen früh an und setzen Stockerau bereits in der eigenen Hälfte unter Druck. Brunn versucht gezielt Schlüsselspieler wie Elvis Osmani und Hiroto Yamashita nicht ins Spiel kommen zu lassen. Bei starkem Wind haben die Stockerauer in Halbzeit eins zunächst mit Gegenwind zu kämpfen und können ihre spielerische Klasse kaum auf die Bühne bringen. Ab der 27. Minute geht es dann rund und es werden drei Treffer in lediglich fünf Minuten bejubelt. Zunächst erhalten die Brunner einen Eckstoß, bei dem Matthias Nemetz im Zentrum am höchsten steigt und die Kugel per Kopf ins Tor wuchtet. Bereits in Spielminute 31 vollziehen die Gäste - diesmal aus dem Spiel heraus - einen erfolgreichen Angriff. Julian Uhlig hat das Auge für Mario Juric, der sich mit dem zweiten Kontakt ein Herz fasst und das Leder perfekt in den Winkel zimmert. Keine Abwehrchance für Timon Grubmüller im Tor und der vermeintliche Außenseiter führt mit zwei Treffern. Prompt im Gegenzug kommt es zu einer strittigen Szene: Manuel Brenner zieht in den Strafraum ein und fällt ohne Kontakt eines Gegenspielers zu Boden. Nach dem Schlusspfiff sind sich eigentlich alle Beteiligten einig gewesen, doch im Eifer des Gefechts entscheidet Schiedsrichter Raimund Resch auf Strafstoß. Hiroto Yamashita lässt sich nicht zweimal bitten und verkürzt nach 32 Minuten auf 1:2.

So ereignisreich wie die erste Spielhälfte gewesen ist, entwickelt sich der weitere Spielverlauf leider nicht. Brunn stellt es mit der Führung im Rücken geschickt an und Stockerau lässt nichts unversucht, doch die Großchancen auf den Ausgleich bleiben aus. Die Tabellenführung droht der Heimelf zu entwischen und tatsächlich besiegelt Brunn in der Nachspielzeit den rabenschwarzen Spieltag aus Stockerauer Sicht. Kurz vor dem Schlusspfiff schickt Simon Wieland Mario Juric steil, der mit einem technisch feinen Heber Keeper Timon Grubmüller ins Leere laufen lässt und den dritten und letzten Treffer des Tages bejubeln darf.

Stockerau – Brunn/Geb. 1:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (27. Matthias Nemetz), 0:2 (31. Mario Juric), 1:2 (32. Hiroto Yamashita), 1:3 (90+3 Mario Juric)

Stockerau SV: Timon Grubmüller, Martin Demic, Michael Popp, Manuel Brenner, Stefan Pacher, Dominik Dafert (K), Leon Effenberger, Elvis Osmani, Hiroto Yamashita, Alexander Schmid, Philip Furch

Ersatzspieler: Benedikt Umschaden, Dimitri Chryssajis, Alexander Zotter, Michael Müllner, Jakob Schlee, Cedric Dalmeida

Trainer: Thomas Slawik

Brunn/Geb.: Christian Haselbauer, Patrick Baumeister, Nils Berger, Matthias Nemetz, David Würfel, Simon Wieland (K), Mario Juric, Julian Uhlig, Ronald Datler, Lukas Lichtenstöger, Klemens Obitsch

Ersatzspieler: Leon Berka, Julian Aigner, Jakob Götz, Michael Tromayer, Nikolaus Resch, Pascal Wernitznig

Trainer: Ing. Robert Schiener

Die Auffälligsten: Mario Juric (Brunn), Simon Wieland (Brunn)

Robert Schiener (Brunn/Geb.)

„Das war von uns eine sehr starke Leistung, ich bin stolz auf die Truppe. Wir haben uns sehr gut auf den Gegner eingestellt und verdient gewonnen. Zunächst haben wir in der ersten Halbzeit mit dem Wind gespielt und ihre Schlüsselspieler unter Druck setzen können. In der zweiten Spielhälfte haben beide Seiten versucht, kein Tor zu kassieren. Wenn sich zwei Mannschaften auf hohem Niveau begegnen, entstehen weniger Torchancen, das ist ganz normal.“

