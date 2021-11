Später Treffer bringt den Sieg: Sierndorf ringt Korneuburg nieder

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:23

2. Landesliga Ost: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Sierndorf und dem SC Sparkasse Korneuburg, die vor mehr als 250 Zuschauern mit 2:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

In der 21. Minute erzielte Antonio Stojimenov das 1:0 für den SC Korneuburg. Sierndorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Korneuburg hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 des SV Sierndorf bejubelte Nikolaus Schmidt (50.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Silberbauer, der in der 83. Minute zur Stelle war. Schließlich strich Sierndorf die Optimalausbeute gegen den SC Sparkasse Korneuburg ein.

Spiel gedreht

Durch den Erfolg rückte der SV Sierndorf auf die elfte Position der 2. Landesliga Ost vor.

Der SC Korneuburg führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nach der Niederlage gegen Sierndorf bleibt Korneuburg weiterhin glücklos.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der SV Sierndorf auf den SC Leopoldsdorf/Mfd, der SC Sparkasse Korneuburg spielt tags zuvor gegen den SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SV Sierndorf – SC Sparkasse Korneuburg, 2:1 (0:1)

21 Antonio Stojimenov 0:1

50 Nikolaus Schmidt 1:1

83 Dominik Silberbauer 2:1

