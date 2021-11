Korneuburg schockt Stockerau vor der Winterpause

Details Samstag, 06. November 2021 08:19

Nachdem der SV Stockerau in der vergangenen Woche die Tabellenführung abgeben musste, folgt am 13. Spieltag der 2. Landesliga Ost beim SC Korneuburg die nächste Pleite. Spielentscheidend beim 3:0-Erfolg der Korneuburger ist der spektakuläre Beginn dieses Aufeinandertreffens. Stockerau wird auf dem falschen Fuß erwischt und nach nur sieben Minuten steht es bereits 2:0. Diesen Vorsprung baut Korneuburg sogar noch aus und bringt ihn sicher ins Ziel.

Besser könnte das Spiel aus der Sicht von Coach Gerald Schalkhammer und seinen Korneuburgern nicht starten. Stockerau verliert in der eigenen Hälfte das Spielgerät, Manuel Tuczai wird in die Tiefe geschickt und hat das Auge für Antonio Stojimenov, welcher am zweiten Pfosten die Kugel nach nur 120 Sekunden über die Linie drücken kann. Wenig später sucht Andreas Bauer entlang der Linie Antonio Stojimenov, welcher seinen Gegenspieler abschüttelt und diesmal die Rolle des Vorbereiters einnimmt. Ein Blick zu Benjamin Sulimani am langen Eck genügt und schon baut Korneuburg den Vorsprung auf zwei Treffer aus. Nach dem furiosen Start zieht sich der Gastgeber etwas zurück, sodass Stockerau besser in dieses Spiel hineinfindet, jedoch kann keine ernsthafte Torgefahr ausgestrahlt werden.

In Durchgang zwei lassen sich die Korneuburger erneut nicht viel Zeit, um endgültig für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach einem Einwurf behauptet sich Antonio Stojimenov und gibt ab für Michael Steingassner im Zentrum. Jener setzt zum Schuss an, leitet jedoch weiter auf Manuel Tuczai, der wiederum den besser positionierten Benjamin Sulimani findet, welcher nach einer herrlichen Kombination schließlich zum 3:0 in Minute 47 einschießen kann. Danach schaltet die Heimelf in den Verwaltungsmodus und hält die Räume eng. Daran beißt sich die prominente Offensivreihe der Gäste die Zähne aus, sodass Korneuburg noch zu dem einen oder anderen Umschaltmoment kommt, doch weder auf der einen, noch auf der anderen Seite des Spielfeldes können bis zum Schlusspfiff Angriffe konsequent ausgespielt werden.

Korneuburg – Stockerau 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (2. Antonio Stojimenov), 2:0 (7. Benjamin Sulimani), 3:0 (47. Benjamin Sulimani)

Korneuburg ASC: Karl Heinz Gschwindl - BSc Sasa Sormaz, Benjamin Schneider (K), Stevan Kovacevic - Christian Schilling, Emanuel Thoma, Michael Steingassner, Andreas Bauer - Manuel Tuczai, Antonio Stojimenov, Benjamin Sulimani

Ersatzspieler: Jürgen Tupy, Ömer Topal, Dominik Urban, Ben Hur Ak, Tsegaye Ashenafi, Paul Roschitz

Trainer: Gerald Schalkhammer

Stockerau SV: Timon Grubmüller, Michael Popp, Manuel Brenner, Stefan Pacher, Dominik Dafert (K), Leon Effenberger, Michael Müllner, Cedric Dalmeida, Elvis Osmani, Hiroto Yamashita, Philip Furch

Ersatzspieler: Benedikt Umschaden, Martin Demic, Dimitri Chryssajis, Alexander Zotter, Jakob Schlee, Alexander Schmid

Trainer: Thomas Slawik

Die Auffälligsten: Antonio Stojimenov (Korneuburg), Benjamin Sulimani (Korneuburg)

Gerald Schalkhammer (Korneuburg)

„Auf die desaströse Leistung von der Vorwoche war es eine super Reaktion. Die Mannschaft hat an einem Strang gezogen und toll gekämpft. Wir haben einen günstigen Spielverlauf gehabt und das 2:0 gut verarbeitet. Der Sieg war in der Höhe gegen eine Top Drei Mannschaft sicherlich nicht zu erwarten. Wir hatten vor dem Spiel unsere Probleme aber man sieht, was möglich ist, wenn alle zusammenhalten.“

