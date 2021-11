FC Mistelbach bleibt gegen SC Brunn/Geb. wieder ohne Sieg

Details Samstag, 06. November 2021 03:12

2. Landesliga Ost: Der SC Brunn/Geb. und der FC Mistelbach teilten sich an diesem Spieltag vor etwa 140 Besuchern die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Mistelbach zog sich gegen Brunn/Geb. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Die erste Halbzeit brachte nur wenige Höhepunkte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte der SC Brunn/Geb. noch das 1:0 (45.) durch David Würfel. Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Gäste aus Mistelbach kamen etwas besser aus den Kabinen. Doch in Minute 63 hätte David Würfel den Vorsprung ausbauen können, scheiterte allerdings alleine vor dem Torhüter. In der 70. Minute brachte Markus Marusa den Ball im Netz des SC Brunn/Geb. unter. In Minute 78 war es erneut Würfel der eine hochkarätige Chance ausließ. Aber auch die Gäste hatten in der Schlussphase noch die Möglichkeit auf drei Punkte, aber auch diese ließen die Chance aus. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Brunn/Geb. mit dem FC spusu Mistelbach kein Sieger ermittelt.

Brunn/Geb. klettert auf Platz drei

Der SC Brunn/Geb. geht mit nun 23 Zählern auf Platz drei in die Winterpause. Der SC Brunn/Geb. verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Brunn/Geb. in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beim FC Mistelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Mistelbach muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Drei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat der FC spusu Mistelbach derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der FC Mistelbach kann einfach nicht gewinnen.

Der SC Brunn/Geb. trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den ASK Bad Vöslau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – FC spusu Mistelbach, 1:1 (1:0)

45 David Wuerfel 1:0

70 Markus Marusa 1:1

