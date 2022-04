FC Mistelbach "war scharf" auf den Sieg in Sierndorf

Details Samstag, 09. April 2022 22:39

Der FC Mistelbach hat am Samstag in der 16. Runde der 2. Landesliga Ost einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Sierndorf gefeiert. Durch den vollen Erfolg in einer am Ende sehr turbulenten Partie schafften die Mistelbacher in der Tabelle mit nunmehr 17 Punkten den Vorstoß auf Rang zehn. Sierndorf hingegen hält weiter bei ebenfalls 17 Zählern und fiel auf Platz zwölf zurück.

Mistelbach-Trainer Alfred Rötzer freute sich nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal über den "ersten Auswärtssieg seit langer Zeit. Meine Mannschaft hatte einen sehr guten Start, war sehr präsent und ständig aktiv. Das Führungstor zum 1:0 durch Michael Steingassner nach einer halben Stunde war super herausgespielt und von Rona Bumba ideal vorbereitet. Auch danach waren wir weiter tonangebend und Rona Bumba hat einen Elfmeter zum 2:0 verwandelt, nachdem er zuvor selbst gefoult worden war (50.)."

"Die Mannschaft war schon unter der Woche richtig aufgezuckert"

Rötzer musste aber miterleben, dass sein Team "gute Möglichkeiten auf den dritten Treffer nicht verwerten konnte und es danach noch einmal spannend wurde. Gerald Gschwindl hat für Kritik Gelb-Rot gesehen und mit zehn Mann sind wir unter Druck geraten, weil Sierndorf alles riskiert hat. Unser Torhüter Stefan Dominkovics hat aber einen Elfmeter abgewehrt und das 1:2 ist dann erst in der 92. Minute durch Matthias Moormann gefallen. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Sierndorf jedoch sogar noch die Chance auf den Ausgleich, aber da haben wir den Ball von der Linie gekratzt."

Der Auswärtssieg hatte sich für den Mistelbach-Chefcoach indes schon bei den Trainingseinheiten abgezeichnet: "Die Mannschaft war schon unter der Woche richtig aufgezuckert und hat super gearbeitet. Man hat gespürt, wie 'scharf' meine Spieler auf die Partie sind. Dies wurde auch mit den drei Punkten und einem Sieg für die Moral belohnt. Darum bin ich auch sehr stolz auf die Jungs!"