Furioser Start bringt Vösendorf Sieg gegen Korneuburg

Details Samstag, 16. April 2022 09:57

Der ASV Vösendorf hat am Freitagabend zum Auftakt der 17. Runde der 2. Landesliga Ost einen 2:1-Erfolg gegen den SC Korneuburg gefeiert. Die Vösendorfer rückten damit in der Tabelle vor den weiteren Spielen des Oster-Wochenendes mit nunmehr 31 Punkten auf Platz zwei vor und liegen aktuell nur mehr drei Zähler hinter Spitzenreiter Gloggnitz. Korneuburg hingegen bleibt mit 27 Punkten vorerst weiter auf Rang sechs.

Vor rund 250 Zuschauen legten die Hausherren dabei am Karfreitag einen furiosen Start hin. Treffer von Philip Müller (6.) und Mario Kiraly (14.) brachten dem Arbeiter-Sportverein Vösendorf nach nicht einmal einer Viertelstunde bereits eine komfortable 2:0-Führung ein. Danach jedoch reagierten die Gäste aus Korneuburg und schlugen durch einen bekannten Namen zurück: Ex-Bundesliga-Profi Benjamin Sulimani sorgte in der 20. Minute für den Anschlusstreffer zum 2:1. Wer nun eine weitere Torlawine erwartete, der hatte sich jedoch getäuscht. Dies bedeutete letztlich auch den Endstand und den Heimerfolg der Vösendorfer.

Der ASV bestätigte damit auch seine Hochform. Nach der 1:3-Startniederlage in die Frühjahrssaison in Wolkersdorf sind die Vösendorfer richtig in Schuss gekommen: Ein 3:2-Heimerfolg gegen Eggendorf, ein 2:1-Auswärtssieg in Brunn/Gebirge und nun der 2:1-Heimerfolg gegen Korneuburg. Drei Siege in Folge und plötzlich steht man in der Tabelle als erster Verfolger von Leader Gloggnitz da!

Für Korneuburg hingegen ging eine bisher stolze Serie im Frühjahr zu Ende: Zunächst der 1:0-Heimsieg gegen Mistelbach, dann der 2:0-Auswärtserfolg in Bad Vöslau und zuletzt der klare 3:0-Heimsieg gegen Obergänserndorf. Nach drei vollen Erfolgen am Stück blieb man nun zum ersten Mal im Pflichtspiel-Jahr 2022 ohne Punkt.

Erst Blitz und Donner bremsen Vösendorf

Vösendorf-Trainer Christoph Knirsch zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal natürlich sehr erfreut: "Es war eine Partie gegen einen wirklich sehr guten Gegner mit extrem viel Qualität. Wir sind aber echt gut gestartet: Zunächst ein toll getretener Eckball und Philip war per Kopf mit der Führung zur Stelle. Das zweite Tor war eine sehr schöne Aktion, wo wir gut hinter die Kette gekommen sind und Mario hat dann auch noch das Duell mit dem Tormann für sich entschieden. Aber auch Korneuburg hatte eine Großchance und beim 2:1 hat es Sulimani dann richtig gut gemacht. Da hat man seine Stärken gesehen."

Doch dann rückte der Fußball plötzlich in den Hintergrund. "Es war eine ganz komische Situation mit Blitz und Donner. Die Partie musste sogar unterbrochen werden. Da hat man als Heim-Verein natürlich auch eine Riesen-Verantwortung. In solchen Momenten merkt man, dass Fußball nicht so wichtig ist. Da rückt alles in den Hintergrund", schildert Knirsch die Wetter-Unterbrechung. "Die Pause hat uns nicht gutgetan. Es war eine sehr intensive Partie und beide Mannschaften haben es richtig gut gemacht. Am Ende hatten wir auch das nötige Glück und haben das 2:1 über die Bühne gebracht."

In Vösendorf freute man sich zudem auch über ein weiteres tolles Ergebnis: "Eine beeindruckende Leistung durch unsere U23. Am heutigen Abend konnte unsere junge Mannschaft den Tabellenführer aus Korneuburg zeigen was in ihr steckt. Spielwitz, Einsatz und Tempo stimmten heute zu 100%. Am Ende konnten die Zuseher und Zuseherinnen auf den Rängen einen überzeugenden Sieg in der Höhe von 6 :0 bejubeln. Gratulation an unsere U23 - Jungs!"