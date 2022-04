Spitzenreiter Gloggnitz bezwingt auch Wolkersdorf

Details Samstag, 16. April 2022 22:22

Der SV Gloggnitz hat sich am Samstag in der 17. Runde der 2. Landesliga Ost im Heimspiel gegen den SC Wolkersdorf mit 1:0 durchgesetzt. Ein Goldtor von Robin Maydl in der 49. Minute ließ die Hausherren vor rund 250 Fans im Alpenstadion über die drei Punkte jubeln. In der Tabelle steht Gloggnitz mit nunmehr 37 Punkten weiter souverän an der Spitze, dahinter folgt Vösendorf mit 31 Zählern sowie das Trio Eggendorf, Stockerau und Bisamberg mit je 30 Punkten. Die Stockerauer haben dabei jedoch ein Spiel weniger ausgetragen.

Wolkersdorf-Trainer Günter Schießwald analysierte die Niederlage seiner Mannschaft beim Spitzenreiter im Gespräch mit Ligaportal so: "Es war ein Spiel zwischen dem großen Favoriten mit Titelambitionen und uns als 'underdog'. Gloggnitz hat sehr gut in das Spiel reingefunden und äußerst variantenreich gespielt. Wir haben uns nicht gut zurechtgefunden, weil wir keinen Zugriff auf den ballführenden Spieler hatten. Obwohl sie über deutlich mehr Spielanteile verfügten, gab es in den ersten 45 Minuten aber keinen Treffer."

"In der Pause haben wir dann unsere Probleme offen angesprochen und es nach dem Wechsel viel besser gemacht. Wir haben versucht gegen zu wirken, damit Gloggnitz nicht mehr das gewohnte Spiel aufziehen kann und dies ist uns eigentlich auch bis auf das Gegentor gut gelungen. Das 1:0 war leider eine Unaufmerksamkeit meiner Mannschaft, weil das Tor in der Vorgeschichte vermeidbar war", meinte der Wolkersdorf-Chefcoach.

Schießwald sah aber auch viele positive Aspekte trotz der knappen Niederlage beim Leader: "Wir haben schon nach einer knappen halben Stunde mit Nikola Todorovic einen wichtigen Stürmer mit Magenproblemen austauschen müssen. Nach der Pause hat sich dann leider auch noch Maximilan Mayer das Knie verdreht und konnte ebenfalls nicht mehr weiterspielen. Angesichts dieser Ausfälle und wenn man bedenkt, dass wir einige sehr junge Spieler ins kalte Wasser geworfen haben, haben wir uns aber sehr gut gehalten."

"Wir waren dezimiert, aber die Jungen haben ihre Sache gut gemacht. Da bin ich als Trainer stolz und darauf können wir aufbauen. Das ist eine Perspektive, die uns mit guten Gefühlen in die nächste Woche gehen lässt", so der Ex-Bundesliga-Profi.