Brunn am Gebirge schockt Gloggnitz bei Torspektakel

Details Samstag, 30. April 2022 22:02

Die Sportvereinigung Gloggnitz hat am Samstag in der 19. Runde der 2. Landesliga Ost beim Heimspiel gegen den SC Brunn am Gebirge überraschend nach einem 4:4-Remis wichtige Punkte im Titelrennen liegen gelassen. Die Hausherren gaben dabei im Finish gegen nur mehr zehn Gäste eine 4:2-Führung aus der Hand und kassierten in der 94. Minute noch den Ausgleich. In der Tabelle steht Gloggnitz mit nunmehr 41 Punkten aus 19 Spielen zwar weiter an der Spitze, dahinter folgt Stockerau mit 36 Zählern aus nur 18 Partien. Gewinnen die Stockerauer ihr noch offenes Nachtragsspiel, dann können sie bis auf zwei Punkte heranrücken.

Treffer von Lukas Grill (11./Elfmeter) und Mathias Gruber (60.) sowie ein Doppelpack von Janos Szöke (66. und 77.) ließ Gloggnitz bei Gegentoren durch Michael Tromayer (9. und 68.) bereits wie der sichere Sieger aussehen. 4:2 voran und dann die Gäste nach Gelb-Rot für Julian Uhlig (77.) mit einem Spieler weniger. Was sollte da noch passieren? Einiges! Brunn am Gebirge drehte trotz Unterzahl mächtig auf und kam durch den dritten Tromayer-Treffer (82.) und Klemens Obitsch (94.) noch sensationell zum 4:4.

"Unglaublich diese Moral!"

Kein Wunder, dass Brunns Co-Trainer Alexander Weninger im Gespräch mit Ligaportal begeistert von seiner Mannschaft war: "Unglaublich diese Moral! Am Ende hat sich das 4:4 fast wie ein Sieg für uns angefühlt." Der Spielverlauf war indes nichts für schwache Nerven: "Die erste Halbzeit war schon sehr stark von uns. Wir waren deutlich überlegen und müssen eigentlich klar führen. Ein unglücklicher Elfmeter und Probleme bei Standard-Situationen haben die Partie dann aber leider gedreht."

"Leider haben wir dann noch ein klar irreguläres Tor zum 4:2 kassiert, und für Kritik auch noch Gelb-Rot", so Weninger. Aber kein Grund aufzugeben: "Den Anschlusstreffer haben wir sogar mit nur neun Mann gemacht, weil ein Spieler von uns verletzt behandelt werden musste. Der Ausgleich war dann ein echter lucky punch, aber das hat sich die Mannschaft nach ihrer tollen Leistung wirklich verdient. Die ganze Mannschaft, auch wenn Michael Tromayer mit drei Toren natürlich im Mittelpunkt gestanden ist."