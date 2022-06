Kantersieg in Obergänserndorf als Gloggnitzer Meisterkrönung

Details Sonntag, 05. Juni 2022 10:33

Die Sportvereinigung Gloggnitz steht in der 2. Landesliga Ost endgültig als Meister und Aufsteiger in die 1. NÖ Landesliga fest! Der Spitzenreiter machte am Samstag in der 24. Runde mit einem 5:0-Kantersieg in Obergänserndorf alles klar und fixierte damit den Titelgewinn.

Leader Gloggnitz liegt nun in der Tabelle mit 54 Punkten aus 24 Spielen uneinholbar überlegen an der Spitze. Dahinter folgen der ASV Vösendorf mit 45 Zählern aus 24 Partien und der SV Stockerau mit 42 Punkten aus 23 Begegnungen.

Ein Treffer von Robin Maydl (35. Minute) brachte die Gäste noch vor der Pause in Front und nach dem Wechsel legte Gloggnitz dann entscheidend nach: Tore von Lukas Grill (57.), Ömer Özbek (82. und 90.) sowie Lukas Gruber (87.) schraubten den Endstand noch auf 5:0. Bei Obergänserndorf sag Oliver Kascha im Finish nach einer Unsportlichkeit noch die Gelb-Rote Karte.

Bierduschen, Zigarren und Riesenjubel beim Meisterstück

Gloggnitz steht damit nach einer herausragenden Saison am ersehnten Gipfel: In bisher 24 Ligaspielen gab es 17 Siege, drei Remis und nur vier Niederlagen. Erfolgstrainer und Meistermacher Thomas Leonhardsberger zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal im Verlauf der Frühjahrssaison immer zuversichtlicher. Zunächst noch etwas zurückhaltend, aber schon sehr fokussiert, wurde er Woche für Woche von den Erfolgen und Siegen seiner Mannschaft immer mehr angesteckt.

Das Schützenfest in Eggendorf in der 18. Runde ließ es dann erstmals "herausbrechen": "Wir wollten heute eine Kampfansage an die Liga machen und mit einem 6:0 ist uns das wirklich eindrucksvoll gelungen. Die komplette Liga hat wahrscheinlich mit Eggendorf-Schals um den Hals darauf gewartet, dass wir Punkte liegen lassen, aber meine Mannschaft hat für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt! Meine Jungs haben sich gegenseitig aufgestachelt. Die Devise war weiter, weiter, weiter! Ich musste kaum etwas machen."

Spätestens da sah der Gloggnitz-Chefcoach auch die Meisterfrage beantwortet: "Vösendorf oder Stockerau, egal. Für mich gibt es nur einen Meister und der heißt Gloggnitz! Wir sind reif dafür." Nach dem Sieg gegen Verfolger Stockerau trat Leonhardsberger hingegen trotz der endgültigen Vorentscheidung auf die Bremse: "Bei uns bleibt jeder am Boden. Noch ist nichts passiert. Es sind noch 15 Punkte zu vergeben und darauf konzentrieren wir uns."

Nun aber ist es fix: Der Aufstieg in die 1. NÖ Landesliga ist Realität. Dies wurde am Samstag nach der Gala in Obergänserndorf mit Bierduschen, Zigarren und Riesenjubel ausgiebig gefeiert. Das verlängerte Pfingstwochenende lud ein dazu. Ligaportal gratuliert herzlich zum Gewinn der Meisterschaft!