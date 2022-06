Gloggnitz bestätigt gegen Vösendorf seine Meisterwürde

Details Sonntag, 12. Juni 2022 10:54

Die Sportvereinigung Gloggnitz hat auch am Samstag in der 25. Runde im Schlager der 2. Landesliga Ost seine Meisterwürde einmal mehr unter Beweis gestellt. Der souveräne Aufsteiger in die 1. NÖ Landesliga feierte gegen den ASV Vösendorf einen 3:2-Heimsieg und baute damit die Tabellenführung weiter aus, obwohl man schon in der Vorwoche den Titelgewinn fixiert hatte.

Gloggnitz liegt nun mit 57 Punkten aus 25 Spielen überlegen an der Spitze. Dahinter folgen der SV Stockerau und Vösendorf mit je 45 Zählern aus 25 Begegnungen.

Tore von Ömer Özbek (5. Minute) und Janos Szöke (11. Minute) brachten den Hausherren vor über 200 Zuschauern im Alpenstadion eine schnelle 2:0-Führung ein. Doch danach kam Vösendorf noch vor der Pause durch Mario Kiraly zum Anschlusstreffer zum 2:1 (35.) und kurz nach dem Wechsel gelang durch Dominik Pürk sogar der Ausgleich zum 2:2 (51.). Das letzte Wort hatte dann aber wieder Gloggnitz: Ein Elfmeter von Lukas Grill bedeutete mit dem 3:2 gleichzeitig auch die Entscheidung (64.).

"Ich freue mich auf die Aufgabe in der 1. Landesliga"

Gloggnitz-Meistermacher Thomas Leonhardsberger zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal sehr stolz auf seine Mannschaft: "Ich hatte mir die Woche nach dem Meistertitel eigentlich anders vorgestellt: Spaß und Theater. Aber mein Team war unglaublich fokussiert auf das letzte Heimspiel und das hat man dann auch beim Spiel gemerkt. Wir wollen in dieser Saison kein Spiel mehr verlieren und diese Einstellung macht solche Leistungen möglich. Größten Respekt für meine Mannschaft, wie sie auch nach dem Titelgewinn weitergearbeitet hat."

Der Gloggnitz-Coach hat auch schon seine sportliche Zukunft entschieden: "Ich freue mich auf die Aufgabe in der 1. Landesliga. Bei uns im Verein stimmt schon seit längerer Zeit sehr viel zusammen. Meistertitel in der Gebietsliga, NÖ-Cupsieger und nun der Titel in der 2. Landesliga: Wir haben eine überragende Mannschaft: Sehr oft kommt so etwas nicht vor!"