SC Brunn/Geb. kämpft sich zum Punkt gegen Sierndorf

Details Samstag, 13. August 2022 08:39

2. Landesliga Ost: Rund 200 Besucher kamen zum Saisonauftakt nach Brunn/Gebirge um das Spiel gegen den SV Sierndorf mitzuverfolgen. Der SC Brunn/Geb. ist mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt verbuchte der Gastgeber ein 2:2 gegen den SV Sierndorf.

Die Anfangsphase brachte nicht viele Höhepunkte und beide Teams verlegten sich darauf, den jeweiligen Gegner abzutasten. In Minute 15 traf Sierndorfs Michael Müllner zum ersten Mal ins Schwarze und markeirte die 1:0-Führung. Die Gastgeber kamen noch nicht so recht ins Spiel. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Doppelschlag rettete einen Punkt

Brunn/Geb. kam besser aus den Kabinen, doch Cedric Dalmeida beförderte das Leder zum 2:0 des SV Sierndorf über die Linie (47.). Doch die Heimischen schlugen mit einem Doppelschlag zurück. Patrick Baumeister schoss für den SC Brunn/Geb. in der 61. Minute das erste Tor und konnte auf 2:1 verkürzen. Philipp Gallhuber glich nur wenig später für Brunn/Geb. aus (64.). Kurz vor dem Ende sah Sierndorfs Leonhard Sommerer Gelb-Rot (86.). Sierndorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SC Brunn/Geb. die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Der SC Brunn/Geb. stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) beim SV Donau Langenlebarn vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Sierndorf den SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – SV Sierndorf, 2:2 (0:1)

64 Philipp Gallhuber 2:2

61 Patrick Baumeister 1:2

47 Cedric Dalmeida 0:2

15 Michael Muellner 0:1