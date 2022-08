Derby-Debakel für den FC Mistelbach beim SC Wokersdorf

Details Samstag, 20. August 2022 04:16

2. Landeliga Ost: Über 350 Zuschauer wollten das Derby im Weinviertel zwischen dem SC Gerin Druck Wolkersdorf und dem FC spusu Mistelbach mitverfolgen. Der FC spusu Mistelbach hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:4-Niederlage gegen den SC Gerin Druck Wolkersdorf lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Das Spiel begann mit starken Gastgebern. Christian Stanic machte in der neunten Minute das 1:0 des SC Wolkersdorf perfekt. Die Heimischen machten weiter Druck und belohnten sich mit weiteren Treffern. Manuel Zillinger erhöhte für die Heimmannschaft mit einem Freistoßtreffer auf 2:0 (25.). Mit dem 3:0 durch Stanic schien die Partie bereits in der 29. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war der FC Mistelbach schon geschlagen, als Emanuel Rajdl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (45+1.). Wolkersdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel gab es aber keine Tore mehr zu sehen. Der SC Wolkersdorf spielte den klaren Vorsprung souverän nach Hause. Mit dem Schlusspfiff durch der Schiedsrichter blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete der SC Gerin Druck Wolkersdorf nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Noch kein Gegentor: Wolkersdorf mit Top-Start in die Saison

Platz sieben und 36 Punkte – so lautete die Bilanz des SC Wolkersdorf in der abgelaufenen Saison. Nun steht man vorerst ganz oben.

In der vergangenen Spielzeit fand sich Mistelbach mit 31 Punkten zum Saisonende auf dem zehnten Rang wieder. In der neuen Saison hat man den Start mit zwei Niederlagen allerdings verpatzt.

Am Samstag muss Wolkersdorf beim ASK Bad Vöslau ran, zeitgleich wird der FC spusu Mistelbach vom SV Sierndorf in Empfang genommen.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – FC spusu Mistelbach, 4:0 (4:0)

46 Emanuel Rajdl 4:0

29 Christian Stanic 3:0

25 Manuel Zillinger 2:0

9 Christian Stanic 1:0