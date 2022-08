Sierndorf bestraft Stockerau in der Schlussphase

Details Sonntag, 21. August 2022 04:38

2. Landesliga Ost: In Runde 2 musste der SV Stockerau zum SV Sierndorf reisen. Etwa 450 Zuschauer wollten sich dieses Spiel am Samstag nicht entgehen lassen. Der SV Sierndorf holte den ersten Saisonsieg gegen den SV Stockerau durch einen 4:2-Erfolg.

Die Gastgeber fanden schnell in dieses Spiel. Jan Felix Wiesauer machte in der achten Minute das 1:0 von Sierndorf perfekt. Nach einer halben Stunde legten die Hausherren nach. Gregor Gnant beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Sierndorf macht in der Schlussphase alles klar

Auch in Halbzeit zwei waren es zunächst die Gastgeber, die das Spiel kontrollierten. Marvin Bio versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz des SV Sierndorf und stellte auf 2:1. In der 73. Minute gelang Stockerau, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Romulo Silva santos. Dass Sierndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Cedric Dalmeida, der in der 77. Minute zur Stelle war. Marco Weidener (Stockerau) musste nach 81 Minuten mit Gelb-Rot das Spielfeld verlassen. Der SV Stockerau geriet dann noch deutlicher in Rückstand, als der SV Sierndorf durch einen Treffer von Michael Müllner auf 4:2 erhöhte (86.). Schlussendlich verbuchte Sierndorf gegen Stockerau einen Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Sierndorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Sierndorf ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Der SV Stockerau schloss die abgelaufene Spielzeit auf dem fünften Rang mit 45 Punkten ab. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem siebten Rang.

Am kommenden Samstag trifft der SV Sierndorf auf den FC spusu Mistelbach, Stockerau spielt tags zuvor gegen den SV Donau Langenlebarn.

2. Landesliga Ost: SV Sierndorf – SV Stockerau, 4:2 (2:0)

86 Michael Muellner 4:2

77 Cedric Dalmeida 3:2

73 Romulo Silva santos 2:2

68 Marvin Bio 2:1

30 Gregor Gnant 2:0

8 Jan Felix Wiesauer 1:0