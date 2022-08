Stockerau gewährt Langenlebarn nur Ehrentreffer

Details Samstag, 27. August 2022 03:55

2. Landesliga Ost: Der SV Donau Langenlebarn hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. Am Freitagabend hatte man im Stadion Alte Au in Stockerau keine Punkte eingefahren und verlor vor rund 300 Besuchern mit 4:1.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen und die Gäste konnten ihren Kasten zunächst sauber halten. Marvin Bio brachte Stockerau aber in der 37. Minute nach vorn. Die Hausherren gingen mit einer knappen Führung und einem guten Gefühl in die Kabinen. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Doppelschlag brachte Vorentscheidung

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der SV Stockerau mit einem Doppelschlag zu und erzwang die frühe Vorentscheidung. Bio schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Mit dem 3:0 durch Romulo Silva santos schien die Partie bereits in der 53. Minute mit dem SV Stockerau einen sicheren Sieger zu haben. Martin Demic baute den Vorsprung von Stockerau in der 69. Minute aus. Matthias Stickler gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für den SV Langenlebarn (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Stockerau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Langenlebarn.

Bei Stockerau präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Stockerau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Stockerau.

In der Tabelle liegt der SV Donau Langenlebarn nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang.

Der SV Stockerau tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der SVg Breitenau/Schwarzau an. Zwei Tage später empfängt der SV Langenlebarn den FC spusu Mistelbach.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – SV Donau Langenlebarn, 4:1 (1:0)

91 Matthias Stickler 4:1

69 Martin Demic 4:0

53 Romulo Silva santos 3:0

52 Marvin Bio 2:0

37 Marvin Bio 1:0