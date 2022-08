Doppelpack: Stanic schießt den SC Wolkersdorf zum Sieg in Bad Vöslau

Details Sonntag, 28. August 2022 04:16

2. Landesliga Ost: In Runde 3 der 2. Landesliga Ost trafen der ASK Bad Vöslau und der SC Wolkersdorf aufeinander. Vor etwa 200 Zuschauern hatten die Gäste aus Wolkersdorf am Ende die Nase vorne. Bad Vöslau hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen den SC Wolkersdorf.

Schon nach vier Minuten fanden die Gäste die erste große Chance auf die Führung vor. Wolkersdorf war offensiv weiterhin gefährlich und so musste die bis zu diesem zeitpunkt hoch konzentrierte Hintermannschaft der Gastgeber erneut eingreifen (11.). Vor rund 200 Zuschauern markierte dann aber Christian Stanic doch die Führung für Wolkersdorf (21.). Auch danach agierten beide Abwehrreihen stark und so kam es kaum zu weiteren Großchancen. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Taktische Meisterleistung der Gäste

Auch in Halbzeit zwei hatten die Gäste den besseren Start erwischt. Marcel Bleyer schoss die Kugel zum 2:0 für den SC Gerin Druck Wolkersdorf über die Linie (47.). Bad Vöslau gelang es kaum gefährlich vor das Tor der Wolkersdorfer zu kommen. Die Gäste waren offensiv gefährlicher und auch effektiver. Stanic vollendete zum dritten Tagestreffer in der 65. Spielminute und stellte auf 3:0. Doch nicht nur der Angriff, sondern auch die taktisch perfekt eingestellte Abwehr der Gäste drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Dennoch gab es dann endlich ein Durchkommen für die Heimelf. Marvin Kral verkürzte für den ASK Bad Vöslau später in der 79. Minute auf 1:3. Die Schlussoffensive brachte Bad Vöslau aber keine weiteren Treffer mehr. Am Schluss gewann der SC Wolkersdorf gegen Bad Vöslau.

In der Defensivabteilung des ASK Bad Vöslau knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

Wolkersdorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Landesliga Ost.

Am kommenden Samstag trifft Bad Vöslau auf die TSU NeuMed Obergänserndorf, der SC Gerin Druck Wolkersdorf spielt tags zuvor gegen den SV Sierndorf.

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:3 (0:2)

79 Marvin Kral 1:3

65 Christian Stanic 0:3

47 Marcel Bleyer 0:2

21 Christian Stanic 0:1