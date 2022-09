Obergänserndorf bezwingt Bad Vöslau deutlich

Details Sonntag, 04. September 2022 01:27

2. Landesliga Ost: Etwa 100 Besucher kamen zur Sportanlage-Rohrwiese nach Bad Vöslau um das Spiel der 4. Runde zwischen dem ASK Bad Vöslau und der TSU NeuMed Obergänserndorf zu sehen. Mit 1:4 verlor Bad Vöslau am vergangenen Samstag deutlich gegen Obergänserndorf.

Die Abtastphase hatte ein schnelles Ende gefunden. Lukas Janda brachte den ASK Bad Vöslau in der sechsten Minute in Front. Geschockt zeigte sich Obergänserndorf nicht. Nur wenig später war Abd Al Rahman Osman Ali mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Muhammed Ali Keskin in der 20. Minute und brachte die Gäste aus Obergänserndorf mit 2:1 in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der TSU NeuMed Obergänserndorf bestehen.

Osman Ali mit Doppelpack

Das 3:1 für den Gast stellte Ali sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marco Krajinovic für einen Treffer sorgte (94.) und so den 4:1-Endstand markierte. Am Ende verbuchte Obergänserndorf gegen Bad Vöslau einen Sieg.

Der ASK Bad Vöslau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Obergänserndorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebenten Tabellenplatz.

Bad Vöslau tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Eggendorf an. Zwei Tage später empfängt Obergänserndorf den SC Gerin Druck Wolkersdorf.

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – TSU NeuMed Obergänserndorf, 1:4 (1:2)

94 Marco Krajinovic 1:4

75 Abd Al Rahman Osman Ali 1:3

20 Muhammed Ali Keskin 1:2

9 Abd Al Rahman Osman Ali 1:1

6 Lukas Janda 1:0