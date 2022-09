Der SV Langenlebarn siegt gegen den FC Mistelbach

Details Montag, 05. September 2022 01:18

2. Landesliga Ost: Das Franz-Berger-Stadion in Langenlebarn war mit rund 180 Zuschauern gefüllt, die das Spiel der 4. Runde zwischen dem SV Langenlebarn und dem FC Mistelbach mitverfolgten. Der FC Mistelbach setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:3 gegen den SV Langenlebarn die vierte Niederlage.

Die ersten zwanzig Minuten konnten beide Mannschaften die Null halten. Langenlebarns Michael Buchinger brachte sein Team dann in der 21. Minute nach vorn. Die Gäste aus Mistelbach konnten aber noch vor der Pause antworten. In der 33. Minute brachte Rona Bumba den Ball im Netz von Langenlebarn unter und stellte auf 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nur neun Minuten nach dem Wiederbeginn gingen die Gastgeber erneut in Führung. Benjamin Duty machte in der 54. Minute das 2:1 des SV Donau Langenlebarn perfekt. Der Gastgeber baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem Treffer von Günter Eder weiter aus (92.). Am Schluss gewann der SV Langenlebarn gegen Mistelbach.

Null Punkte: Mistelbach in der Krise

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Langenlebarn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Für den SV Donau Langenlebarn steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und zwei Niederlagen aufwies.

Der FC spusu Mistelbach steht nach vier Spieltagen ohne Punkte an hinterster Position des Tableaus. 2:11 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt der SV Langenlebarn beim SV Sierndorf an, schon einen Tag vorher muss der FC Mistelbach seine Hausaufgaben bei der SVg Breitenau/Schwarzau erledigen.

2. Landesliga Ost: SV Donau Langenlebarn – FC spusu Mistelbach, 3:1 (1:1)

92 Guenter Eder 3:1

54 Benjamin Duty 2:1

33 Rona Bumba 1:1

21 Michael Buchinger 1:0