Mistelbach schießt sich in Breitenau aus der Krise

2. Landesliga Ost: Rund 120 Zuschauer kamen in die Steinfeld-Arena nach Breitenau und wollten sich das Spiel der SVg Breitenau gegen den FC Mistelbach nicht entgehen lassen. Die Gäste aus Mistelbach feiern ihren ersten Saisonsieg. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Breitenau und der FC Mistelbach mit dem Endstand von 0:7.

Marcel Bauer erzielte vor 120 Zuschauern das schnelle 1:0 (7.) für den FC Mistelbach. Alexander Graf trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte für die Gäste auf 2:0. Der FCM machte weiter Druck und wollte den verpatzten Saisonstart vergessen machen. Lumbardh Salihu vollendete zum dritten Tagestreffer in der 27. Spielminute. Mistelbach gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Bauer und Graf treffen doppelt

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Bauer (47.), Rona Bumba (53.) und Graf (57.). Breitenaus Kapitän Patrick Haas musste zudem auch noch wegen Torraub und einer Roten Karte das Spielfeld frühzeitig verlassen. Der FC spusu Mistelbach baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Marcel Sauer beförderte den Ball in der 58. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 7:0. Mit dem Spielende fuhr Mistelbach einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die SVg Breitenau/Schwarzau klar, dass gegen den FC Mistelbach heute kein Kraut gewachsen war.

Vollstreckerqualitäten demonstrierte die Heimmannschaft bislang noch nicht. Der Angriff der SVg Breitenau ist mit zwei Treffern der erfolgloseste der 2. Landesliga Ost. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Breitenau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die SVg Breitenau/Schwarzau taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der FC spusu Mistelbach hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man vier Niederlagen kassiert. Nur einmal ging der FC Mistelbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Mannschaften plagen sich mit erheblichen Problemen in der Defensive. Die Bilanz von elf Gegentreffern von Mistelbach ist nur geringfügig besser als die der SVg Breitenau (12). Somit wird die jetzige weiße Weste dem FC spusu Mistelbach sicherlich guttun. Mit diesem Sieg zog der FC Mistelbach an Breitenau vorbei auf Platz zehn. Die SVg Breitenau/Schwarzau fiel auf die 13. Tabellenposition.

Während die SVg Breitenau am kommenden Freitag den SV Sierndorf empfängt, bekommt es Mistelbach am selben Tag mit dem 1. FC Bisamberg zu tun.

2. Landesliga Ost: SVg Breitenau/Schwarzau – FC spusu Mistelbach, 0:7 (0:3)

58 Eigentor durch Marcel Sauer 0:7

57 Alexander Graf 0:6

53 Rona Bumba 0:5

47 Marcel Bauer 0:4

27 Lumbardh Salihu 0:3

20 Alexander Graf 0:2

7 Marcel Bauer 0:1