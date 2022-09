Sieg gegen Mistelbach: Bisamberg macht einen Satz nach vorne

Details Samstag, 17. September 2022 00:01

2. Landesliga Ost: Der 1. FC Bisamberg hat sich gegen den FC spusu Mistelbach vor rund 170 Fußballfans mit 4:3 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Gleich von Beginn an ging es in diesem Spiel hin und her. Dominik Volf brachte Bisamberg in der neunten Minute in Front. Nach 19 Minuten verhinderte der Pfosten den Ausgleich der Gäste. Nach 25 Minuten rettete Mistelbachs Schlussmann Stefan Dominkovics mit einer tollen Parade gegen Lorenz Grabovac. Oliver Ifkovits versenkte dann per Lupfer die Kugel zum 2:0 (31.). Mit der Führung für den 1. FC Bisamberg ging es in die Kabine.

Am Ende war es knapp

Mensur Kurtisi überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für das Heimteam (57.). In Minute 63 scheiterte Oliver Ifkovits mit einem gefühlvollen Versuch. Durchsetzungsstark zeigte sich der FC Mistelbach, als Rene Mikulica (71.) und Marcel Bauer (72.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und auf 3:2 verkürzten. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Ifkovits bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (82.). Mit dem 3:4 gelang Bauer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (84.). Mistelbach steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die Gäste etwas hätten mitnehmen können.

Bisamberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den 1. FC Bisamberg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Bisamberg ist deutlich zu hoch. 18 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Nur einmal ging der 1. FC Bisamberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Sieg zog Bisamberg am FC spusu Mistelbach vorbei auf Platz zehn. Der FC Mistelbach fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft der 1. FC Bisamberg auf den SV Sierndorf, Mistelbach spielt tags zuvor gegen den ASV Vösendorf.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – FC spusu Mistelbach, 4:3 (2:0)

84 Marcel Bauer 4:3

82 Oliver Ifkovits 4:2

72 Marcel Bauer 3:2

71 Rene Mikulica 3:1

57 Mensur Kurtisi 3:0

31 Oliver Ifkovits 2:0

9 Dominik Volf 1:0