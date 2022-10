Stockerau baut bei Bad Vöslau die Serie aus

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:53

2. Landesliga Ost: Vor rund 100 Besuchern empfing der ASK Bad Vöslau am Samstag den SV Stockerau. Durch ein 4:2 holte sich Stockerau drei Punkte bei Bad Vöslau. Der SV Stockerau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Beide Mannschaften setzten von Beginn an auf ein offensives Pressing. Vor 100 Zuschauern markierte dann Daniel Maurer das 1:0 für den ASK Bad Vöslau (10.). Marvin Bio schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Stockerau (12./28.). Bad Vöslau brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Stockerau hatte bis zur Pause Bestand. Die Gäste waren nun obenauf. Manuel Brenner erhöhte für Stockerau auf 3:1 (64.). Für das 4:1 zugunsten der Gäste sorgte dann kurz vor Schluss Elvis Osmani, der den SV Stockerau und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Kurz vor Ultimo war noch Daniel Weber zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des ASK Bad Vöslau verantwortlich (90.). Letzten Endes ging Stockerau im Duell mit Bad Vöslau als Sieger hervor.

Platz drei: Stockerau seit sechs Spielen ungeschlagen

Der ASK Bad Vöslau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Bad Vöslau musste schon 24 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Stockerau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Stockerau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Bad Vöslau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer des SV Stockerau in dieser Spielzeit zu. Stockerau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Stockerau sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Stockerau zu besiegen.

Am kommenden Freitag trifft der ASK Bad Vöslau auf den FC spusu Mistelbach, der SV Stockerau spielt am selben Tag gegen die TSU NeuMed Obergänserndorf.

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – SV Stockerau, 2:4 (1:2)

90 Daniel Weber 2:4

86 Elvis Osmani 1:4

64 Manuel Brenner 1:3

28 Marvin Bio 1:2

12 Marvin Bio 1:1

10 Daniel Maurer 1:0